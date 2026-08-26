به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه خمیرکاغذ عصر چهارشنبه در شهرستان بویراحمد با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
فرماندار بویراحمد در حاشیه افتتاح این واحد تولیدی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع و حمایت از سرمایهگذاری در شهرستان اظهار کرد: راهاندازی کارخانه خمیرکاغذ میتواند گامی مؤثر در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید در شهرستان دنا باشد.
عباس بهشتی روی افزود: توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی از اولویتهای شهرستان است و تلاش میکنیم با حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، زمینه برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید فراهم شود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای مختلفی برای سرمایهگذاری در این شهرستان وجود دارد، گفت: استفاده از ظرفیتهای بومی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای فعالیت واحدهای صنعتی میتواند به ماندگاری نیروی کار و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.
بهشتی روی تصریح کرد: بهرهبرداری از کارخانه خمیرکاغذ در هفته دولت، بخشی از اقدامات انجامشده در حوزه تولید و اشتغال شهرستان دنا است و امیدواریم با تداوم حمایتها، شاهد توسعه و افزایش ظرفیت این واحد در آینده باشیم.
وی بر ضرورت حمایت دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: دستگاههای متولی باید در چارچوب قانون برای تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و رفع مشکلات آنها همکاری کنند تا سرمایهگذاریهای انجامشده به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منجر شود.
بهشتی روی تاکید کرد: بهرهبرداری از این واحد تولیدی در کنار سایر طرحهای عمرانی و اقتصادی، بخشی از برنامههای هفته دولت در شهرستان دنا است و دولت تلاش دارد با تکمیل طرحهای نیمهتمام و حمایت از بخش تولید، مسیر توسعه شهرستان را هموارتر کند.
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