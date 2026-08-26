به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهایی که در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شده‌اند، اظهار کرد: موضوع حمایت از این واحدها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شده و بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، برای جبران خسارت‌ها و پشتیبانی از واحدهای آسیب‌دیده اعتباری پیش‌بینی شده است.



وی افزود: با وجود پیش‌بینی منابع حمایتی، اعتبار مورد نظر تاکنون تخصیص پیدا نکرده و نمایندگان استان قم موضوع را به‌صورت مستمر از مسئولان مربوط دنبال می‌کنند تا منابع در نظر گرفته‌شده در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف از این پیگیری‌ها آن است که واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده بتوانند با دریافت حمایت‌های لازم، روند بازسازی را آغاز کرده و در صورت امکان فعالیت خود را در همان محل ادامه دهند یا در صورت ضرورت، محل جدیدی برای ادامه فعالیت آنها فراهم شود.



روانبخش با اشاره به درخواست برخی صاحبان واحدهای آسیب‌دیده برای احداث مجدد کارخانه در مکان دیگری گفت: برخی واحدها اعلام کرده‌اند که حتی اگر امکان تأمین هزینه‌های سنگین بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده وجود نداشته باشد، آمادگی دارند با استفاده از زمین جدید، واحد تولیدی خود را دوباره احداث کنند.



وی خاطرنشان کرد: این موضوع نیز از طریق مسئولان مرتبط با شهرک‌های صنعتی پیگیری شده و در این زمینه قول‌هایی برای تأمین و واگذاری زمین به واحدهایی که امکان بازسازی محل قبلی فعالیت خود را ندارند، ارائه شده است.



زمین جایگزین می‌تواند مسیر بازگشت تولید را هموار کند



وی با بیان اینکه میزان خسارت وارده به برخی واحدهای صنعتی به حدی است که بازسازی ساختمان‌های موجود هزینه قابل توجهی خواهد داشت، تصریح کرد: در بعضی موارد، حجم تخریب به گونه‌ای است که ادامه فعالیت در محل قبلی نیازمند جمع‌آوری کامل سازه‌های آسیب‌دیده و احداث دوباره کارخانه است و این فرآیند هزینه سنگینی را به صاحبان واحدها تحمیل می‌کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی، اختصاص زمین مناسب در شهرک‌های صنعتی می‌تواند یکی از راهکارهای عملی برای تسریع در بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید باشد و در کنار آن، استفاده از تسهیلات بانکی و منابع حمایتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



روانبخش همچنین به موضوع حفظ بخشی از آثار تخریب در برخی واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: پیشنهاد استان این بوده است که در مواردی که بازسازی فوری امکان‌پذیر نیست، بخشی از آثار و خرابی‌های ایجادشده که بر اثر حملات دشمن به وجود آمده، در صورت امکان به‌عنوان نمادی از این جنایات باقی بماند تا در آینده نیز مشخص باشد که در این اماکن چه اتفاقی رخ داده است.



وی ادامه داد: این موضوع در کنار ضرورت احیای واحدهای تولیدی قابل پیگیری است و باید میان بازگشت ظرفیت‌های صنعتی به مدار تولید و حفظ بخشی از آثار خسارت در مواردی که امکان آن وجود دارد، تفکیک قائل شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، فراهم کردن بستر لازم برای فعالیت دوباره واحدهای آسیب‌دیده است و در این مسیر، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه شهرک‌های صنعتی و شبکه بانکی می‌تواند روند احیای این واحدها را سرعت ببخشد.



واحدهای آسیب‌دیده باید دوباره به چرخه تولید بازگردند



روانبخش با تأکید بر ضرورت استمرار پیگیری‌ها برای تخصیص اعتبارات حمایتی اظهار کرد: منابعی که برای پشتیبانی از واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده باید هرچه سریع‌تر تخصیص یابد تا صاحبان این واحدها بتوانند درباره نحوه بازسازی یا احداث مجدد مجموعه‌های خود تصمیم‌گیری کنند.



وی افزود: در کنار تأمین اعتبار، واگذاری زمین مناسب به واحدهایی که بازسازی محل قبلی فعالیت آنها از نظر اقتصادی یا فنی امکان‌پذیر نیست، می‌تواند زمینه را برای آغاز سریع‌تر عملیات احداث فراهم کند.



وی ادامه داد: فراهم شدن تسهیلات بانکی در کنار زمین و اعتبارات حمایتی، مجموعه‌ای از اقدامات مورد نیاز برای احیای واحدهای خسارت‌دیده است و تحقق این موارد می‌تواند به صاحبان صنایع برای بازگشت به فعالیت اطمینان بیشتری بدهد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با ادامه رایزنی‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول، روند تخصیص منابع و واگذاری زمین با سرعت بیشتری دنبال شود و واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده استان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرند.



روانبخش خاطرنشان کرد: بازگشت این واحدها به چرخه تولید، علاوه بر احیای ظرفیت‌های صنعتی موجود، زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ ظرفیت‌های اشتغال آنها را نیز فراهم خواهد کرد و از این رو حمایت از این مجموعه‌ها باید با جدیت دنبال شود.