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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

مطهری‌اصل: اردوهای زیارتی از رویش‌های معنوی و تربیتی انقلاب اسلامی است

مطهری‌اصل: اردوهای زیارتی از رویش‌های معنوی و تربیتی انقلاب اسلامی است

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: اردوهای زیارتی دانش‌آموزان از رویش‌های معنوی و تربیتی انقلاب اسلامی و زمینه‌ساز تقویت باورهای دینی و هویت نسل آینده‌ساز کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر چهارشنبه در آیین بدرقه دانش‌آموزان نخبه زائر اولی آذربایجان‌شرقی که عازم مشهد مقدس بودند، با قدردانی از دست‌اندرکاران این حرکت فرهنگی و معنوی اظهار کرد: هر برنامه‌ای که با نام و یاد اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) پیوند داشته باشد، از برکت، نورانیت و آثار سازنده برخوردار است.

وی سفر زیارتی دانش‌آموزان به بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) را فرصتی برای تقویت هویت دینی و انس بیشتر نوجوانان با معارف اهل‌بیت (ع) دانست و افزود: این سفرها علاوه بر ایجاد خاطرات ماندگار، می‌تواند زمینه رشد معنوی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حضور پرشور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های فرهنگی و زیارتی امیدبخش است، گفت: این نسل سرمایه ارزشمند آینده کشور است و باید با فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی، تربیتی و علمی، استعدادها و توانمندی‌های آنان در مسیر تعالی و پیشرفت شکوفا شود.

مطهری‌اصل همچنین بر ضرورت تقویت خودباوری در میان نوجوانان و جوانان تأکید کرد و ادامه داد: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های علمی، صنعتی، دفاعی و عمرانی حاصل ایمان، اراده و تلاش جوانان و نخبگان ایرانی است و نباید اجازه داد یأس، ناامیدی و خودکم‌بینی در جامعه گسترش یابد.

وی نقش خانواده‌ها و معلمان در تربیت نسل متعهد و کارآمد را مهم دانست و خاطرنشان کرد: پایبندی به اخلاق، ادب و ارزش‌های دینی، پشتوانه‌ای برای تربیت فرزندانی مؤمن، دانشمند، پرتلاش و اثرگذار است.

امام جمعه تبریز در پایان از دانش‌آموزان زائر خواست فرصت حضور در حرم مطهر رضوی را مغتنم بشمارند و برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، سربلندی ایران اسلامی و عزت و اقتدار کشور دعا کنند.

کد مطلب 6928982

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