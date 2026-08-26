به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر چهارشنبه در آیین بدرقه دانش‌آموزان نخبه زائر اولی آذربایجان‌شرقی که عازم مشهد مقدس بودند، با قدردانی از دست‌اندرکاران این حرکت فرهنگی و معنوی اظهار کرد: هر برنامه‌ای که با نام و یاد اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) پیوند داشته باشد، از برکت، نورانیت و آثار سازنده برخوردار است.

وی سفر زیارتی دانش‌آموزان به بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) را فرصتی برای تقویت هویت دینی و انس بیشتر نوجوانان با معارف اهل‌بیت (ع) دانست و افزود: این سفرها علاوه بر ایجاد خاطرات ماندگار، می‌تواند زمینه رشد معنوی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حضور پرشور نوجوانان و جوانان در برنامه‌های فرهنگی و زیارتی امیدبخش است، گفت: این نسل سرمایه ارزشمند آینده کشور است و باید با فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی، تربیتی و علمی، استعدادها و توانمندی‌های آنان در مسیر تعالی و پیشرفت شکوفا شود.

مطهری‌اصل همچنین بر ضرورت تقویت خودباوری در میان نوجوانان و جوانان تأکید کرد و ادامه داد: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های علمی، صنعتی، دفاعی و عمرانی حاصل ایمان، اراده و تلاش جوانان و نخبگان ایرانی است و نباید اجازه داد یأس، ناامیدی و خودکم‌بینی در جامعه گسترش یابد.

وی نقش خانواده‌ها و معلمان در تربیت نسل متعهد و کارآمد را مهم دانست و خاطرنشان کرد: پایبندی به اخلاق، ادب و ارزش‌های دینی، پشتوانه‌ای برای تربیت فرزندانی مؤمن، دانشمند، پرتلاش و اثرگذار است.

امام جمعه تبریز در پایان از دانش‌آموزان زائر خواست فرصت حضور در حرم مطهر رضوی را مغتنم بشمارند و برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، سربلندی ایران اسلامی و عزت و اقتدار کشور دعا کنند.