به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند که با حضور وزیر کشور و هیئت همراه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، ظرفیتهای اقتصادی، طبیعی و سرمایهگذاری استان را تشریح کرد و خواستار حمایت ویژه دولت برای کاهش فاصله شاخصهای استان با میانگین کشور شد.
کهگیلویه و بویراحمد سهمی فراتر از جمعیت خود در اقتصاد کشور دارد
رحمانی با اشاره به ظرفیتهای راهبردی استان اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد با وجود برخورداری از حدود یک درصد جمعیت و یک درصد وسعت کشور، در برخی حوزههای اقتصادی و طبیعی سهمی به مراتب بیشتر از سهم جمعیتی خود دارد.
وی افزود: این استان ۲۵ درصد نفت خام و حدود ۴۰ درصد صادرات نفت کشور را تأمین میکند و دومین تولیدکننده گاز کشور است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به ظرفیتهای آبی استان گفت: حدود ۱۰ درصد روانآبهای کشور در این استان قرار دارد و میانگین بارندگی بیش از ۶۰۰ میلیمتر، ظرفیت مهمی برای توسعه بخشهای مختلف به شمار میرود.
رحمانی ادامه داد: ۷۸۰ اثر ثبتشده ملی، ۳۰۰ جاذبه طبیعی، ۳۰۰ جاذبه زیارتگاهی، برخورداری از ۳۹ درصد انواع گیاهان دارویی کشور و پوشش جنگلی در ۵۶ درصد وسعت استان، از دیگر ظرفیتهای مهم کهگیلویه و بویراحمد است.
وی با بیان اینکه سرانه جنگل در استان یک و دو دهم هکتار است، گفت: این میزان حدود شش برابر میانگین کشور است.
تولید سالانه یک میلیون تن محصول کشاورزی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی بیان کرد: سالانه حدود یک میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید میشود که ۱۳۰ هزار تن آن مربوط به تولید انگور است.
وی افزود: استان همچنین با تولید سالانه ۲ هزار و ۹۰۰ تن ماهیان سردابی، رتبه سوم کشور را در این زمینه دارد.
رحمانی عبور دو محور ترانزیتی شمال به جنوب از استان را یکی دیگر از مزیتهای مهم کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: این ظرفیت میتواند زمینه مناسبی برای توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
درخواست توجه ویژه دولت به زیرساختهای استان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با وجود تشریح این ظرفیتها، بر وجود فاصله میان شاخصهای استان و میانگین کشور تأکید کرد و گفت: با وجود توانمندیهای گسترده، شاخصهای استان همچنان با متوسط کشور فاصله قابل توجهی دارد.
وی خواستار مساعدت ویژه دولت در حوزههای اشتغال، راهسازی، آب، گردشگری، معادن، ارتباطات و فناوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان شد.
رحمانی با اشاره به حضور وزیر کشور و هیئت همراه در استان اظهار کرد: امیدواریم این حضور زمینه بررسی و تصمیمگیری درباره مسائل کلیدی کهگیلویه و بویراحمد را فراهم کند.
وی افزود: جمعبندی مطالبات استان در قالب نامهای به وزیر کشور ارائه شده و در ادامه نیز پیشنهادهای تکمیلی مطرح خواهد شد.
اجرای ۷۵ پروژه سرمایهگذاری با ارزش ۸.۴ میلیارد دلار
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای اجرای ۷۵ پروژه بزرگ سرمایهگذاری در استان خبر داد و گفت: ارزش این طرحها ۸.۴ میلیارد دلار و بیش از ۱۰۴ همت منابع ریالی است.
رحمانی افزود: بخش قابل توجهی از این پروژهها وارد مرحله اجرا شدهاند و در ایام هفته دولت نیز بیش از ۵۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگزنی میشود.
واگذاری ۸۵۰ قطعه زمین در دو شهرستان برای حمایت از جوانی جمعیت
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در دو شهرستان مارگون و قهفرخ، ۸۵۰ قطعه زمین به ارزش ۴۳۰ میلیارد تومان به متقاضیان واگذار شده است.
رحمانی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دولت، برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و برای دولت چهاردهم و رئیسجمهور آرزوی موفقیت کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم با الگوگیری از شهدا، در مسیر آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی گام برداریم.
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