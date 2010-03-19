ایران اسلامی هرگز زیر یوغ استکبار نرفته و نخواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام رسول رضایی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی اظهار داشت: نفت سرمایه ملی ماست که سالهای سال توسط انگلیس و دیگر کشورهای اسلامی استعماری به یغما برده می شد.

وی افزود: با تلاش و مجاهدت های آیت الله کاشانی و دکتر مصدق این سرمایه، ملی اعلام شد و برای همیشه دست بیگانگان از این ثروت قطع شده است.

خطیب جمعه موقت گرگان به فرا رسیدن سال جدید و نوروز اشاره کرد و گفت: نوروز عید ملی و اسلامی است و در اسلام به آن توجه و تاکید شده است.

به گفته حجت الاسلام رضایی نوروز نو شدن زمین و طبیعت و است یکی از سنت های باستانی است که از قبل از اسلام رواج داشت و بعد از اسلام نیز به آن توجه شده است.

امام جمعه موقت گرگان گفت: عید ملی و باستانی نوروز فواید و فضیلت های فراوانی دارد و امامت حضرت علی (ع) نیز در این روز بوده است.

وی عنوان کرد همچنین خداوند در عید نوروز از بندگانش عهد گرفت تا او را بندگی کنند و روز عید نوروز روزی است که کشتی حضرت نوح از طوفان بلا نجات یافت و به ساحل رسید.

رضایی دوشنبه دوم فروردین را مصادف را ضرب و شتم آیت الله بافقی و فرزند برومندش توسط عمال رضا شاه یادآور شد و گفت: این عالم فرزانه نسبت به حرکت رضا شاه در زمینه کشف حجاب به مقابله و مبارزه برخاست.