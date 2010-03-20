80 اصله درخت حاشیه بزرگراه 22 بهمن زنجان قطع شد

بهرام حدادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با تقبیح این عمل ساکنان منطقه چهار راه صدف (تقاطع ولیعصر) شهر زنجان افزود: طبق بررسیهای شده و همچنین با توجه به برخی شواهد، اهالی محل اقدام به قطع درختان در حاشیه بزرگراه 22 نموده اند که در این خصوص سازمان پارکهای شهرداری زنجان شکایتی به دادستانی ارائه کرده که در حال طی قانونی مسیر خود است.

وی ادامه داد: یکی از افرادی که اقدام به قطع درختان می نموده و مسئول حمل آنها بوده است با نگهبان پارک درگیر شده و نگهبان توانسته است شماره ماشین وی را بردارد که در حال حاضر به دنبال دستگیری وی هستیم.

حدادیان با بیان اینکه متاسفانه همسایگان در این محدوده به دنبال منافع مالی و شخصی خود بوده اند، افزود: چند نفر از متجاوزان شناسایی شده اند و امیدواریم با شناسایی همه افراد متجاوز این افراد به مجازات کار خود برسند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری زنجان با بیان اینکه استاندار و دادستان در جریان حادثه قطع درختان هستند، افزود: مراحل حقوقی این عمل در حال پیگیری است و طبق دستور شهردار زنجان قرار است درختان با عمر متوسط به جای آنها کاشته شود، همچنین دیوار جدا کننده بین پارک و خانه های اهالی کشیده شود.

حدادیان با بیان اینکه مقامات استان پیگیر رسیدگی و دستگیری عاملان قطع 80 اصله درخت در حاشیه بزرگراه 22 بهمن هستند، افزود: شهرداری تا انتها پیگیر این امر بوده و کلیه مسائل حقوقی و قضایی را در این خصوص انجام خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه فعالیتهای شهری و به خصوص توسعه فضای سبز نیازمند تعامل مردم با شهرداری است، افزود: از یک شهروند و یک انسان بعید است با قطع درخت به دنبال اغراض شخصی خود باشد و شهرداری و دستگاه قضایی در این خصوص کوتاه نیامده و جرایمی همچون جریمه مالی و زندان برای آنها تعین خواهد شد.

به گفته حدادیان این درختان دارای هشت تا نه سال سن بودند و به صورت قطره ای آبیاری شده بودند.