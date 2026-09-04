به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فرزاد فریدونی اظهار کرد: فرمان تشکیل این نیرو در دهم شهریور سال ۱۳۸۷ با درک عمیق رهبر معظم انقلاب از شرایط و تهدیدات روز صادر شد که این تصمیم دارای دلایل علمی، فنی و تخصصی عمیقی بود.
فرمانده مرکز آموزشهای تخصصی پدافند هوایی با اشاره به اهمیت قدرت هوایی در جنگهای مدرن، افزود: در جنگهای امروز، قدرتهای بزرگ تلاش میکنند در نخستین مرحله با هدف قرار دادن زیرساختهای دفاعی و فرماندهی، زمینه را برای مراحل بعدی عملیات فراهم کنند از این رو هر کشوری که به دنبال ایجاد قدرت بازدارندگی است، باید از یک قدرت پدافند هوایی و هوافضایی برخوردار باشد.
فریدونی با تبیین ضرورتهای تشکیل این یگان مستقل، ایجاد شبکه فرماندهی و کنترل، تحقق وحدت فرماندهی و تمرکز تخصصی بر حوزه پدافند هوایی را از الزامات مدیریت قدرت هوایی در فراز ایران اسلامی دانست.
وی تصریح کرد: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئههای استکبار جهانی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، نیازمند اقدامات جهادی و ایثار است.
وی افزود: نیروهای مسلح، بهویژه نیروی پدافند هوایی، با وجود تهدیدها و محدودیتها، با حرکت شتابان جوانان و دانشمندان، بخش زیادی از شکافهای فناوری را پوشش دادهاند، هرچند برای رسیدن به قلههای مورد نظر، باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
فرمانده مرکز آموزشهای تخصصی پدافند هوایی با اشاره به گامهای مهم سربازان این نیرو در بازسازی تجهیزات فرسوده و مهندسی معکوس سامانههای پیشرفته خارجی، گفت: تولید قطعات حساس و طراحی سامانههای نوین، از دستاوردهای ارزشمند ما در حوزه خودکفایی است.
وی همچنین با اشاره به تفاوت انگیزه ارتش مکتبی با ارتشهای متکی به عوامل مادی، تأکید کرد: در ارتش جمهوری اسلامی ایران، انگیزه فراتر از مسائل مادی بوده و رزمندگی به یک رسالت و میثاق تبدیل شده است.
فریدونی با اشاره به حوادث و جنگهای اخیر، راهبرد نیروهای مسلح را عدم رهاسازی هیچ متجاوزی بدون تنبیه دانست و افزود: رزمندگان نیروی پدافند هوایی با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و مردم، عهد میبندند که در هر شرایطی از مرزهای این سرزمین حراست کنند.
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