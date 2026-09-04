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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

ناسزاگویی ترامپ علیه رقبای سیاسی خود در آمریکا 

ناسزاگویی ترامپ علیه رقبای سیاسی خود در آمریکا 

رئیس جمهور آمریکا که از شدت گرفتن انتقادات از خود بابت شکست در جنگ علیه ایران عصبانی به نظر می‌رسد، رقبای سیاسی خود را به باد ناسزا گرفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از انتقادات تند مطرح شده علیه خود در نتیجه شکست در دستیابی به اهداف راهبردی جنگ افروزی در ایران، عصبانی به نظر می‌رسد؛با انتشار پستی در فضای مجازی، رقبای سیاسی خود را به شدت مورد انتقاد و ناسزا قرار داد.

وی در این پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته است: دیوانه‌های چپ گرا و افراطی و دموکرات‌ها و کمونیست‌ها دوست دارند ما در جنگ با ایران شکست بخوریم، اما نمی‌خواهند دونالد ترامپ این جنگ را برای آمریکا به پیروزی برساند.

ترامپ در پست خود افزود: آنها ترجیح می‌دهند ما بازنده جنگ باشیم تا برنده آن. آنها انسان‌های بیماری هستند که شدیدا به سندروم tds مبتلا هستند. چیزی که گاهی از آن با عنوان سندروم جنون ترامپ یاد می‌شود.

کد مطلب 6937371

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