طرح ساخت مرکز ادیان المپیک لندن متوقف شد؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

کلیساها بیماران مبتلا به ایدز را بدنام نکنند

گروه‌های دینی سراسر دنیا در گردهمایی روز 3 فروردین در لاهه، هلند طی یک بیانیه مشترک که به عنوان تغییر جدی در رویکرد آنها مورد استقبال یک مقام ارشد سازمان ملل قرار گرفت متعهد شدند از بدنام شدن افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی مثبت و ایدز جلوگیری کنند.

نمایندگان 40 گروه دینی و مذهبی از جمله اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم و بودیسیم روز سه شنبه 3 فروردین ماه در آخرین روز گردهمایی خود در هلند طی بیانیه ای با عنوان "تعهد شخصی و عملی " متعهد شدند از بدنام شدن مبتلایان به اچ آی وی و اعمال تبعیض نسبت به این افراد جلوگیری کنند.

گیدئون بیموپیشا به عنوان یک کشیش انگلیکن از اوگاندا اظهار داشت رویکرد کلیسای وی نسبت به افراد مبتلا به اچ آی وی باید الگویی برای سایر کلیساها باشد. در این کلیسا با مبتلایان به اچ آی وی با حمایت و درک رفتار می شود. زمانی که گروهی از مردم نسبت به این افراد محبت نشان بدهند و حمایت لازم را از آنها داشته باشند این رفتار در روحیه وی نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.

توریا احمد عبید مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بیانیه روز سه شنبه را تغییر چشمگیری در رویکردهای رهبران دینی نسبت به این مسئله توصیف کرد و گفت: در این بیانیه آنها صحبتی از گناه یا توبه به میان نیاورده و بیشتر به پذیرش افرادی پرداخته اند که با این بیماری زندگی می کنند.

هیئتهای شرکت کننده در این گردهمایی تصدیق کردند که برخی کلیساها و گروه های دینی نقش فعالانه ای در بدنام کردن مبتلایان به ایدز ایفا کرده اند.



شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه محکومیت اهانت به ادیان را صادر کرد



شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای در محکومیت "اهانت به ادیان " صادر کرد.

ائتلافی از 17 کشور عمدتاً غربی از جمله ایالات متحده امریکا و هلند با این قطعنامه مخالفت کردند این درحالی است که 20 کشور به نفع این قطعنامه رأی داده و هشت عضو شورای حقوق بشر در جلسه حضور نداشتند.



این قطعنامه مورد تصویب شورای حقوق بشر با 47 عضور قرار گرفت و به قطعنامه سال گذشته در همین رابطه شباهت دارد اما در قطعنامه امسال بخشی به محکومیت رأی‌گیری و همه‌پرسی سوئیس برای ممنوعیت ساخت مناره در این کشور اختصاص داده شده است.



این قطعنامه مورد انتقاد گروههای لیبرال بر سر نگرانی در رابطه با نقض آزادی بیان قرار گرفته است. این درحالی است که بسیاری طرفداران حقوق بشر مستمسک آزادی بیان را توجیهی برای اهانت به دین نمی‌دانند.

مراسم سنتی روز تصلیب مسیح در سایه سنگین بحران کلیسای کاتولیک برگزار شد

کلیساهای کاتولیک روز جمعه 13 فروردین روز جمعة‌الصلیب یا روز به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح(ع) را به‌عنوان یکی از مهمترین روزهای تقویم مسیحی برگزار کردند اما این مراسم تحت تأثیر ابرهای بود که پس از رسوایی‌های اخلاقی کشیشهای کاتولیک افق کلیسا را تاریک کرده‌اند. درحالی که تقریباً هر روز مورد تازه‌ای در رابطه با رسوایی‌های اخلاقی کشیشها گزارش می‌شود، کاردینال کامیلو روینی قائم مقام پاپ در محدوده اسقفی رم در گفتگو با رادیو واتیکان این شرایط را لحظه رنج برای کلیسا توصیف کرد. از سال 2008 تاکنون بندیکت شانزدهم سنت طی کردن مسیری همراه با صلیب چوبی کاتولیکها را تکمیل نکرده است و تنها در پایان راه حمل صلیب را برعهده می‌گیرد. اسقف اعظم رابرت زولتیش از آلمان طی مصاحبه ویژه‌ای درباره پیام روز جمعة الصلیب گفته بود که این روز باید نقطه عزیمت جدیدی باشد که کلیسا به‌شدت نیازمند آن است. درحالی که بسیاری از مردم از رسوایی‌های کشیشهای کلیسای کاتولیک آلمان نسبت به کودکان خشمگین شده‌اند این کلیسا با بحران رو به رو شده است. این درحالی است که بسیاری از این موارد به سالها قبل باز می‌گردد. زولتیش گفت که این پرونده ها قلبهای کاتولیکها را از درد، ترس و شرم پرکرده است. رسوایی‌های اخلاقی کشیشهای کاتولیک در رابطه با کودکان بخش اعظم اروپا و امریکا را در خود فرو برده و واتیکان را در انتقادهای شدید بر رابطه با رویکرد خود نسبت به این مسائل غرق کرده است.

پاپ پیام عید پاک را در سکوت نسبت به رسوایی‌های اخیر ایراد کرد



دفاع یکی از کاردینالهای ارشد واتیکان از پاپ در رابطه با موضوع فاش شدن رسوایی‌های اخلاقی کشیشهای کاتولیک درحالی صورت گرفت که پاپ بندیکت شانزدهم در طول ایراد پیام عید پاک سکوت خود را در این رابطه حفظ کرد.

دفاع کاردینال آنجلو سودانو رئیس کالج کاردینالهای واتیکان در آغاز مراسم عشای ربانی که با حضور دهها هزار نفر در میدان سنت پیتر واتیکان برگزار شد نشانه حرکتی غیرمعمول از آئینهای عید پاک در واتیکان بود.

دفاع سودانو از رهبری پاپ و کار کشیشهای سراسر جهان با کودکان ستاد واتیکان را در دفاع از اعتبار اخلاقی بندیکت قدرتمند کرد.

پاپ در ردایی طلایی رنگ به سخنرانی سودانو در آغاز مراسم عشای ربانی عید پاک گوش سپرد. در پایان مراسم دو ساعته بندیکت پیام سنتی عید پاک را با عنوان " به شهر رم و به دنیا" را ارائه کرد و طی آن به تحلیل ضعفها و امیدهای بشری پرداخت، به مصائب مؤمنان در برخی نقاط جهان اشاره کرد و خواستار امید برای مردم زلزله زده هائیتی و شیلی شد.

وی گفت: عید پاک می تواند نشان دهنده پیروزی همزیستی مسالمت آمیز و احترام در کشورهای آمریکای لاتین باشد که دچار مشکلاتی چون قاچاق مخدر شده اند.

به رغم درخواستهای مکرر قربانیان سوء استفاده های جنسی کشیشها در رابطه با اینکه شخص پاپ مسئولیت نقش خود را در رسیدگی به این موضوع بپذیرد، وی در این رابطه سکوت اختیار کرد. بسیاری از قربانیان نسبت به سالها سکوت و سرپوش گذاشتن روی اقدامات غیر اخلاقی کشیشها در آمریکا، ایرلند و آلمان کشوری که پاپ در آن متولد شده اعتراض دارند.

رهبر انگلیکنها انتقاد خود نسبت به کلیسای کاتولیک ایرلند را پس گرفت



رهبر کلیسای انگلیکن روز یکشنبه 15 فروردین ماه نسبت به اظهارات خود که گفته بود کلیسای کاتولیک ایرلند تمام اعتبار خود را در رابطه با رسوایی سوء‌استفاده کشیشها از کودکان از دست داد، ابراز تأسف کرد.

دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری رهبر کلیسای انگلیکن از دیارموید مارتین اسقف اعظم دوبلین، یکی از شخصیتهای ارشد کاتولیک در ایرلند برای اظهارات خود عذرخواهی کرد.

مارتین پیشتر گفته بود که از اظهارات صریح و ناشایست ویلیامز که طی مصاحبهای با رادیو بی بی سی مطرح شد شگفتزده شده است.

ویلیامز در تماس تلفنی با مارتین اظهار داشت که قصد اهانت یا انتقاد از کلیسای کاتولیک ایرلند را نداشته است. روابط دو کلیسا از ماه اکتبر گذشته زمانی که پاپ راه تغییر مذهب انگلیکنها به کاتولیکیسم را تسهیل کرد تیره و تار شده است.

ویلیامز رهبر معنوی جامعه 70 میلیونی مسیحی انگلیکن در سراسر دنیا در این مصاحبه اظهار داشت که این بی‌نظمی در کلیسای کاتولیک ایرلند آسیب بسیار بزرگی است. اخیراً با دوستی ایرلندی صحبت می‌کردم که می‌گفت این روزها پوشیدن لباس روحانیت و حرکت در بخی از بخشهای ایرلند بسیار دشوار شده است.

وی گفته بود: نهادی که چنین به زندگی مردم جامعه گره خورده ناگهان تمام اعتبار خود را از دست می‌دهد و این امر مشکل کلیسا نیست بلکه مشکل همه در ایرلند محسوب می‌شود.

اکثریت جمعیت ایرلند را کاتولیکها تشکیل داده‌اند. این کشور سال گذشته با دو گزارش دولتی که پرده از سوء‌استفاده های کشیشهای کاتولیک برداشته بود با ضربه سنگینی مواجه شد. به رغم اینکه این موارد به چند دهه قبل باز می‌گشت اما مسئله سرپوش گذاشتن رهبران کاتولیک روی آن موضوع را پیچیده‌تر کرد.

پس از آنکه مشخص شد کاردینال شان برادی رهبر کلیسای کاتولیک ایرلند دو نفر از قربانیان این رسوایی‌ها را متقاعد کرده در سطح عمومی درباره این اتفاق صحبت نکنند، درخواستهای بسیاری برای استعفای وی مطرح شد. احتمال دارد اظهارات ویلیامز در آستانه سفر از پیش برنامه‌ریزی شده پاپ به بریتانیا در ماه سپتامبر تأثیرگذار باشد.



طرح ساخت مرکز ادیان المپیک 2012 لندن متوقف شد



طرحهای ساخت مرکز ادیان المپیک 2012 لندن، پس از آنکه رهبران دینی اظهار داشتند همکاری آنها با یکدیگر غیر ممکن است، متوقف شد.

اما ویلهاوس از شرکت میراث المپیک پارک اظهار داشت که طرحهای ساخت مرکزی برای نیایش ادیان مختلف در نزدیکی محل برگزاری بازیهای المپیک 2012 متوقف شد چرا که گروههای متمرکز و انجمنی که با حضور نمایندگان پیروان ادیان مختلف برگزار شد اعلام کردند که اجرایی کردن این ایده امکان‌پذیر نیست.

شرکت میراث المپیک پارک به عنوان مسئول طرح‌ریزی محل برگزاری بازیهای المپیک و تسهیلات آن پس از بازی‌ها این ایده را با برگزاری سه نشست از 12 رهبر دینی و گروه‌های متمرکز به بوته آزمون کشید.

رهبران دینی به این شرکت هشدار دادند که ممکن است برنامه نیایشی آنها بایکدیگر تداخل داشته باشد و یا پیروان هر سه دین بزرگ دنیا بخواهند در یک زمان از فضای فراهم شده استفاده کنند که این اتفاق به‌ویژه در عصرها بیشتر مشاهده خواهد شد.

علاوه بر این رهبران جوامع دینی اظهار داشتند که به اشتراک گذاشتن یک فضا برای استفاده پیروان تمام ادیان به‌ویژه برای برخی از مذاهب و فرقه‌های خاص دینی غیرممکن است.

تجربه ساخت مرکز ادیان در نزدیکی محل برگزاری بازیهای المپیک 2008 پکن در چین اجرایی شده بود، اما پس از آغاز بازیها گزارشهایی در رابطه با نارضایتی هیئتها و کاروانهای ورزشی مختلف از خدمات این مرکز دینی در رسانه‌ها منتشر شد، به طوری که ورزشکاران، مربیان و سایر هیئتهایی شده اظهار داشتند نوع فعالیت کارکنان و خدمات این مرکز کاملاً با وعده‌های برگزارکنندگان چینی منافات داشته و در بسیاری از موارد ضعیف عمل کرده‌اند.

شورای داروسازی بریتانیا از فروش داروها براساس اعتقادات دینی حمایت کرد



شورای عمومی داروسازی بریتانیا تصمیم گرفته است از حق داروسازها و متصدیان داروخانه‌ها در بریتانیا برای امتناع از فروش دارویی که با اعتقادات دینی آنها منافات دارد حمایت کند.

شورای عمومی داروسازی بریتانیا اعلام کرد که اصول اخلاقی را پس از جایگزینی به جای انجمن داروسازی سلطنتی حفظ می‌کند.

این اصول اخلاقی دربرگیرنده اصولی است که به موجب آن به داروسازها اجازه داده می‌شود داروهایی را چون قرصهای ضد بارداری که با اعتقادات دینی آنها منافات دارد به فروش نرسانند. این شورا اعلام کرد اگرچه بحث و بررسی درباره این موضوع ادامه دارد اما داروسازها در این مرحله مراجعان خود را به سایر داروخانه ها ارجاع می‌دهند .

داروخانه‌ها همچنین می‌توانند با نصب علائمی به بیماران و مراجعین بگویند که براساس اعتقادات دینی خود نمی‌توانند چه خدماتی ارائه دهند. این قانون به دنبال مناقشه‌ای ایجاد شد که یک داروساز در بریتانیا از فروش قرصهای ضد بارداری امتناع کرده و علت آن را اعتقادات دینی خود عنوان کرده بود.

واتیکان سرپوش گذاشتن پاپ بر رسوایی‌های اخلاقی دهه 90 را تکذیب کرد



واتیکان به‌شدت از رسانه‌ها برای متهم کردن بندیکت شانزدهم به سرپوش گذاشتن بر روی پرونده سوء‌استفاده‌های یک کشیش کاتولیک در دهه 90 انتقاد و اعلام کرد که این ادعا تلاشی در راستای ضربه زدن به پاپ است.

کلیسای کاتولیک که طی چند ماه اخیر به‌شدت به واسطه مجموعه رخدادهای مربوط به سو استفاده های جنسی کشیشهای کاتولیک از کودکان در سراسر اروپا و امریکا ضربه خورده است در دفاعی شدید از پاپ اعلام کرد که هیچ نوع سرپوشی روی این موضوع به‌ویژه درباره پرونده لارنس مورفی کشیش کاتولیک گذاشته نشده است.

اتهام به سرپوش گذاشتن روی این پرونده که متهم اصلی آن اکنون ازدنیا رفته است از سوی بسیاری از رسانه‌های جهان صورت گرفته است؛ کشیشی که 200 کودک را در یک مدرسه برای کودکان ناشنوا بین سالهای 1950 تا 1974 مورد آزار قرار داده است.

طی چند روز گذشته بسیاری از گزارشهای منتشر شده در رسانه‌های امریکایی اعلام کردند که پاپ در آن زمان کاردینال راتزینگر بود و نتوانست این پرونده را به خوبی بررسی کند و هشدارهای لازم را در رابطه با مورفی از میلواکی ارائه کند.

واتیکان مسئله سرپوش گذاشتن را تکذیب کرده و اعلام کرده است که پاپ کنونی، کاردینال راتزینگر سابق مدتها پس از این رخدادها از آن آگاه شده و کشیش لارنس مورفی در آن زمان پیر و بیمار بوده است.

واتیکان همچنین از طریق روزنامه لوسترواتوره رومانو رسانه‌ها را به تشکیل ستادی برای ضربه زدن به پاپ و همکاران وی به هر قیمت ممکن متهم کرد. این درحالی است که بسیاری از قربانیان این پرونده اکنون لب به سخن گشوده و اظهار داشتند که این کشیش کاتولیک با استفاده از نام خدا به توجیه اعمال خود می‌پرداخت.

این اتهام چند سال پیش مطرح شد اما اخیراً در اسناد دادگاه مشخص شد که این کشیش از مقام خود در دهه 90 میلادی خلع نشد و مورد حمایت اداره مرتبط با این موضوع که ریاست آن را پاپ کنونی در واتیکان برعهده داشت قرار گرفت.

دالایی‌لاما اخلاق در هزاره سوم را تبیین می‌کند