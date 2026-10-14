شناسایی و پلمب ۱۵ مرکز اقامتی غیرمجاز در شهر ایلام

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سامان‌دهی مراکز اقامتی، ارتقای سطح نظارت بر تأسیسات گردشگری و صیانت از حقوق مسافران، طرح شناسایی و برخورد با مراکز اقامتی غیرمجاز (خانه‌مسافر) با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در سطح شهر ایلام اجرا شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۵ مرکز اقامتی غیرمجاز شناسایی و با هماهنگی و اخذ دستور از مرجع قضایی، واحدهای مذکور پلمب شدند.

شریفی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات قانونی در حوزه گردشگری تصریح کرد: اجرای این طرح به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره‌کل و پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار دارد و با فعالیت مراکز اقامتی فاقد مجوز قانونی، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: متصدیان واحدهای اقامتی موظف‌اند پیش از فعالیت، نسبت به دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند و از پذیرش و اسکان مسافران به‌صورت غیرمجاز بپرهیزند؛ چراکه مسئولیت قانونی فعالیت این مراکز بر عهده متصدیان بوده و در صورت احراز تخلف، ضمن معرفی به مراجع قضایی، اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب واحد متخلف انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در پایان تأکید کرد: سامان‌دهی مراکز اقامتی و نظارت بر نحوه فعالیت آن‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، حفظ امنیت و آرامش مسافران و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای توسعه گردشگری استان ایلام دارد.