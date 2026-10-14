تقویت معنویت ضامن پایداری خانواده و جامعه است

حجت‌الاسلام وحید کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیه ۸۹ سوره مبارکه نساء، اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه به مسلمانان هشدار می‌دهد که مراقب باشند تحت تأثیر کسانی قرار نگیرند که خواهان فاصله گرفتن آنان از ایمان و باورهای دینی هستند.

وی افزود: یکی از نکات مهم این آیه، توجه به حفظ هویت دینی و پرهیز از پذیرش تأثیرات منفی افرادی است که انسان را به فاصله گرفتن از ارزش‌های اعتقادی خود سوق می‌دهند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: معنویت و ایمان از عوامل مهم پایداری خانواده و جامعه در برابر مشکلات و فشارهای مختلف هستند و تضعیف این مؤلفه‌ها می‌تواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

کاظم‌زاده تصریح کرد: توجه به تقویت ایمان و معنویت، به‌ویژه در میان نسل جوان، از موضوعات مهمی است که خانواده‌ها و فعالان فرهنگی باید به آن اهتمام داشته باشند.

معنویت، فراتر از ظواهر دینی

وی با اشاره به مفهوم معنویت در آموزه‌های اسلامی، بیان کرد: قرآن کریم در ابتدای سوره مبارکه بقره، تقوا را از ویژگی‌های هدایت‌پذیران معرفی می‌کند و ایمان به غیب را از صفات متقین برمی‌شمارد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: ایمان به خداوند متعال، اعتقاد به فرشتگان، باور به معاد و اعتقاد به وجود مقدس امام زمان(عج) از جمله مصادیق باورهای اعتقادی در فرهنگ اسلامی است که در شکل‌گیری نگرش معنوی انسان نقش دارند.

کاظم‌زاده اضافه کرد: معنویت زمانی در زندگی فردی و اجتماعی نمود پیدا می‌کند که باورهای دینی در رفتار، انتخاب‌ها و روابط انسان نیز تأثیرگذار باشند.

نقش دوستان در تقویت یا تضعیف ایمان جوانان

وی با تأکید بر اهمیت انتخاب دوست و محیط اجتماعی، یادآور شد: یکی از عواملی که می‌تواند بر باورهای دینی جوانان تأثیر بگذارد، نوع روابط دوستانه و فضای فرهنگی حاکم بر محیط تحصیل و زندگی آنان است.

این کارشناس مسائل مذهبی افزود: گاهی افراد برای پذیرفته شدن در جمع دوستان یا حفظ روابط اجتماعی خود، از برخی باورها و ارزش‌هایشان فاصله می‌گیرند؛ ازاین‌رو خانواده‌ها باید نسبت به روابط اجتماعی فرزندان خود آگاه باشند و با گفت‌وگو و رفتار مناسب، زمینه تقویت هویت دینی آنان را فراهم کنند.

کاظم‌زاده خاطرنشان کرد: تربیت دینی مؤثر، تنها با توصیه و تذکر محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد فضای صمیمی در خانواده، پاسخ‌گویی به پرسش‌های جوانان و ارائه الگوی رفتاری مناسب است.

تأثیر دلبستگی‌های مادی بر دینداری

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به حلال و حرام در زندگی، گفت: در آموزه‌های اسلامی، کسب روزی حلال و رعایت حقوق مالی واجب، از جمله پرداخت خمس در صورت تحقق شرایط شرعی آن، مورد تأکید قرار گرفته است.

کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: توجه به مسائل مالی و رعایت احکام شرعی در کسب‌وکار و زندگی روزمره، بخشی از مسئولیت دینی افراد است و نباید مسائل اعتقادی را از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی جدا دانست.

کاظم‌زاده تصریح کرد: در کنار توجه به عبادات، باید نسبت به رعایت حقوق دیگران، پرهیز از کسب درآمد نامشروع و انجام مسئولیت‌های شرعی نیز اهتمام داشت.

مسئولیت خانواده در تربیت دینی فرزندان

وی با اشاره به آیه ششم سوره مبارکه تحریم، بیان کرد: خداوند متعال در این آیه مؤمنان را به مراقبت از خود و خانواده‌هایشان در برابر آتش دوزخ سفارش می‌کند؛ موضوعی که اهمیت مسئولیت والدین در تربیت و هدایت فرزندان را نشان می‌دهد.

این کارشناس مسائل مذهبی افزود: والدین باید پیش از آنکه از فرزندان خود انتظار پایبندی به ارزش‌های دینی داشته باشند، خود در عمل به این ارزش‌ها توجه کنند؛ چراکه رفتار پدر و مادر می‌تواند در شکل‌گیری نگرش اعتقادی فرزندان مؤثر باشد.

کاظم‌زاده خاطرنشان کرد: ایجاد محیطی سرشار از محبت، احترام، گفت‌وگو و پایبندی عملی به ارزش‌های اخلاقی و دینی، می‌تواند به تقویت ارتباط نسل جوان با آموزه‌های اسلامی کمک کند.

ضرورت تعامل سازنده میان جوانان و عالمان دینی

وی خود با اشاره به اهمیت جایگاه عالمان دینی در جامعه، بیان کرد: ارتباط سازنده میان جوانان، خانواده‌ها و عالمان دینی می‌تواند زمینه مناسبی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های اعتقادی و رفع ابهام‌های دینی فراهم کند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: ایجاد فاصله میان نسل جوان و مراکز دینی، بدون شناخت دقیق دلایل و زمینه‌های آن، نمی‌تواند به حل مسائل فرهنگی و اعتقادی کمک کند؛ بلکه باید با گفت‌وگو، تبیین منطقی آموزه‌های دینی و توجه به نیازهای نسل جدید، زمینه تعامل بیشتر را فراهم کرد.

کاظم‌زاده اضافه کرد: تقویت معنویت در جامعه نیازمند همکاری خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و عالمان دینی است و هر یک از این بخش‌ها می‌توانند در انتقال ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی به نسل آینده نقش‌آفرینی کنند.

تقویت معنویت؛ نیازمند توجه هم‌زمان به فرد و جامعه

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به عوامل مؤثر بر کاهش معنویت، گفت: تقویت باورهای دینی باید با خودسازی، توجه به تربیت فرزندان، انتخاب آگاهانه دوستان، رعایت احکام شرعی و گسترش اخلاق در روابط اجتماعی همراه باشد.

این کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: برای تقویت معنویت در جامعه، لازم است آموزه‌های دینی به شیوه‌ای روشن، مستدل و متناسب با نیازهای نسل جوان تبیین شوند و خانواده‌ها نیز با رفتار عملی خود، زمینه انس بیشتر فرزندان با ارزش‌های اخلاقی و دینی را فراهم کنند.