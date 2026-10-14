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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

تقویت معنویت ضامن پایداری خانواده و جامعه است

تقویت معنویت ضامن پایداری خانواده و جامعه است

اردستان-کارشناس مسائل مذهبی گفت: تضعیف باورهای دینی، کاهش توجه به عبادت و تأثیرپذیری از محیط اجتماعی از جمله عواملی است که می‌تواند معنویت را در جامعه کمرنگ کند.

حجت‌الاسلام وحید کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیه ۸۹ سوره مبارکه نساء، اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه به مسلمانان هشدار می‌دهد که مراقب باشند تحت تأثیر کسانی قرار نگیرند که خواهان فاصله گرفتن آنان از ایمان و باورهای دینی هستند.

وی افزود: یکی از نکات مهم این آیه، توجه به حفظ هویت دینی و پرهیز از پذیرش تأثیرات منفی افرادی است که انسان را به فاصله گرفتن از ارزش‌های اعتقادی خود سوق می‌دهند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: معنویت و ایمان از عوامل مهم پایداری خانواده و جامعه در برابر مشکلات و فشارهای مختلف هستند و تضعیف این مؤلفه‌ها می‌تواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

کاظم‌زاده تصریح کرد: توجه به تقویت ایمان و معنویت، به‌ویژه در میان نسل جوان، از موضوعات مهمی است که خانواده‌ها و فعالان فرهنگی باید به آن اهتمام داشته باشند.

معنویت، فراتر از ظواهر دینی

وی با اشاره به مفهوم معنویت در آموزه‌های اسلامی، بیان کرد: قرآن کریم در ابتدای سوره مبارکه بقره، تقوا را از ویژگی‌های هدایت‌پذیران معرفی می‌کند و ایمان به غیب را از صفات متقین برمی‌شمارد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: ایمان به خداوند متعال، اعتقاد به فرشتگان، باور به معاد و اعتقاد به وجود مقدس امام زمان(عج) از جمله مصادیق باورهای اعتقادی در فرهنگ اسلامی است که در شکل‌گیری نگرش معنوی انسان نقش دارند.

کاظم‌زاده اضافه کرد: معنویت زمانی در زندگی فردی و اجتماعی نمود پیدا می‌کند که باورهای دینی در رفتار، انتخاب‌ها و روابط انسان نیز تأثیرگذار باشند.

نقش دوستان در تقویت یا تضعیف ایمان جوانان

وی با تأکید بر اهمیت انتخاب دوست و محیط اجتماعی، یادآور شد: یکی از عواملی که می‌تواند بر باورهای دینی جوانان تأثیر بگذارد، نوع روابط دوستانه و فضای فرهنگی حاکم بر محیط تحصیل و زندگی آنان است.

این کارشناس مسائل مذهبی افزود: گاهی افراد برای پذیرفته شدن در جمع دوستان یا حفظ روابط اجتماعی خود، از برخی باورها و ارزش‌هایشان فاصله می‌گیرند؛ ازاین‌رو خانواده‌ها باید نسبت به روابط اجتماعی فرزندان خود آگاه باشند و با گفت‌وگو و رفتار مناسب، زمینه تقویت هویت دینی آنان را فراهم کنند.

کاظم‌زاده خاطرنشان کرد: تربیت دینی مؤثر، تنها با توصیه و تذکر محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد فضای صمیمی در خانواده، پاسخ‌گویی به پرسش‌های جوانان و ارائه الگوی رفتاری مناسب است.

تأثیر دلبستگی‌های مادی بر دینداری

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به حلال و حرام در زندگی، گفت: در آموزه‌های اسلامی، کسب روزی حلال و رعایت حقوق مالی واجب، از جمله پرداخت خمس در صورت تحقق شرایط شرعی آن، مورد تأکید قرار گرفته است.

کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: توجه به مسائل مالی و رعایت احکام شرعی در کسب‌وکار و زندگی روزمره، بخشی از مسئولیت دینی افراد است و نباید مسائل اعتقادی را از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی جدا دانست.

کاظم‌زاده تصریح کرد: در کنار توجه به عبادات، باید نسبت به رعایت حقوق دیگران، پرهیز از کسب درآمد نامشروع و انجام مسئولیت‌های شرعی نیز اهتمام داشت.

مسئولیت خانواده در تربیت دینی فرزندان

وی با اشاره به آیه ششم سوره مبارکه تحریم، بیان کرد: خداوند متعال در این آیه مؤمنان را به مراقبت از خود و خانواده‌هایشان در برابر آتش دوزخ سفارش می‌کند؛ موضوعی که اهمیت مسئولیت والدین در تربیت و هدایت فرزندان را نشان می‌دهد.

این کارشناس مسائل مذهبی افزود: والدین باید پیش از آنکه از فرزندان خود انتظار پایبندی به ارزش‌های دینی داشته باشند، خود در عمل به این ارزش‌ها توجه کنند؛ چراکه رفتار پدر و مادر می‌تواند در شکل‌گیری نگرش اعتقادی فرزندان مؤثر باشد.

کاظم‌زاده خاطرنشان کرد: ایجاد محیطی سرشار از محبت، احترام، گفت‌وگو و پایبندی عملی به ارزش‌های اخلاقی و دینی، می‌تواند به تقویت ارتباط نسل جوان با آموزه‌های اسلامی کمک کند.

ضرورت تعامل سازنده میان جوانان و عالمان دینی

وی خود با اشاره به اهمیت جایگاه عالمان دینی در جامعه، بیان کرد: ارتباط سازنده میان جوانان، خانواده‌ها و عالمان دینی می‌تواند زمینه مناسبی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های اعتقادی و رفع ابهام‌های دینی فراهم کند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: ایجاد فاصله میان نسل جوان و مراکز دینی، بدون شناخت دقیق دلایل و زمینه‌های آن، نمی‌تواند به حل مسائل فرهنگی و اعتقادی کمک کند؛ بلکه باید با گفت‌وگو، تبیین منطقی آموزه‌های دینی و توجه به نیازهای نسل جدید، زمینه تعامل بیشتر را فراهم کرد.

کاظم‌زاده اضافه کرد: تقویت معنویت در جامعه نیازمند همکاری خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و عالمان دینی است و هر یک از این بخش‌ها می‌توانند در انتقال ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی به نسل آینده نقش‌آفرینی کنند.

تقویت معنویت؛ نیازمند توجه هم‌زمان به فرد و جامعه

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به عوامل مؤثر بر کاهش معنویت، گفت: تقویت باورهای دینی باید با خودسازی، توجه به تربیت فرزندان، انتخاب آگاهانه دوستان، رعایت احکام شرعی و گسترش اخلاق در روابط اجتماعی همراه باشد.

این کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: برای تقویت معنویت در جامعه، لازم است آموزه‌های دینی به شیوه‌ای روشن، مستدل و متناسب با نیازهای نسل جوان تبیین شوند و خانواده‌ها نیز با رفتار عملی خود، زمینه انس بیشتر فرزندان با ارزش‌های اخلاقی و دینی را فراهم کنند.

کد مطلب 6977438

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