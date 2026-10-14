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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

با اعلام حسن رنگرز؛

یک کشتی گیر ایران روی تشک نمی‌رود!

یک کشتی گیر ایران روی تشک نمی‌رود!

 با اعلام حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی آرمین شمسی‌پور به دلیل آسیب‌دیدگی شدید کتف فردا در مسابقات جهانی امیدها در لاس وگاس امریکا روی تشک نمی‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: آرمین شمسی‌پور با وجود توانایی‌های فنی بالا، متأسفانه به دلیل آسیب‌دیدگی شدید کتف، مقابل حریف هندی شکست خورد؛ حریفی باتجربه که سابقه کسب مدال در رده‌های پایه را نیز داشت و در ادامه با پیروزی مقابل حریف روس خود به دیدار فینال راه یافت.

حسن رنگرز افزود: با توجه به شدت آسیب‌دیدگی کتف شمسی‌پور و همچنین اضافه‌وزن وی، شرایط برای حضور در وزن‌کشی فردا مهیا نیست و متأسفانه این کشتی‌گیر را در ادامه رقابت‌ها در اختیار نخواهیم داشت.

کد مطلب 6977442
سیده فرزانه شریفی

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