به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: آرمین شمسی‌پور با وجود توانایی‌های فنی بالا، متأسفانه به دلیل آسیب‌دیدگی شدید کتف، مقابل حریف هندی شکست خورد؛ حریفی باتجربه که سابقه کسب مدال در رده‌های پایه را نیز داشت و در ادامه با پیروزی مقابل حریف روس خود به دیدار فینال راه یافت.



حسن رنگرز افزود: با توجه به شدت آسیب‌دیدگی کتف شمسی‌پور و همچنین اضافه‌وزن وی، شرایط برای حضور در وزن‌کشی فردا مهیا نیست و متأسفانه این کشتی‌گیر را در ادامه رقابت‌ها در اختیار نخواهیم داشت.