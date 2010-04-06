حضور میلان کوندرا در جشنواره ادبی پراگ 2010

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پی‌آر اورجنت، این دو نویسنده به همراه دوستداران ادبیات از سراسر اروپا در این رویداد سالیانه که از سال 1995 تاسیس شده‌ است شرکت خواهند کرد.

امسال لهستان به عنوان مهمان افتخاری در جشنواره ادبی پراگ حضور می‌یابد و تمرکز ویژه‌ای بر روی نویسندگان لهستانی و میراث ادبی این کشور انجام خواهد گرفت.

افرادی که در مدت برگزاری این جشنواره در هتل "پراگ" اقامت دارند علاوه بر شخصیتهای مطرح یاد شده می‌توانند انتظار دیدن نویسندگانی چون سارا واترز، جوزف وینکلر، سیجا استوجکا و مایکل نیمئی را داشته باشند.

از بخشهای مهم جشنواره ادبی پراگ می‌توان به ارائه کتاب،‌ قرائت آثار ادبی، نمایش مجموعه‌ای از فیلمهای اقتباسی از ادبیات جهانی و عرضه ادبیات کودک و نوجوان اشاره کرد.

جشنواره ادبی پراگ از 13 تا 16 ماه مه (23 اردیبهشت تا 26 اردیبهشت) برگزار می‌شود.

میلان کوندرا از داستان‌نویسان و رمان‌نویسان برجسته معاصر و یکی از نامزدهای دریافت نوبل ادبیات سال 2009 است که اغلب آثار وی از جمله "هنر رمان"، "شوخی"، "عشقهای خنده‌دار"، "زندگی جای دیگری‌است"، "مهمانی خداحافظی"، "کلاه کلمنتیس"، "کتاب خنده و فراموشی"، "بار هستی" و "جاودانگی" به فارسی ترجمه شده است.

