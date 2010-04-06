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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

تولید جوجه یکروزه در مازندران افزایش یافت

تولید جوجه یکروزه در مازندران افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران از افزایش 5.34 درصدی تولید جوجه یکروزه در استان خبر داد.

به گزارش  خبرنگار مهر در ساری، حسین نگهدار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تولید جوجه یکروزه بومی سال 88 در مازندران 5.34 درصد نسبت به سال 87 رشد داشته است.

وی اظهار داشت : در بخش اهداف کمی این مرکز اقدام به تولید و پرورش جوجه یکروزه اصلاح نژادی و ترویج آن در روستا به منظور افزایش جمعیت مرغان بومی و در نهایت افزایش تولید گوشت و تخم مرغ در سطح مناطق تحت پوشش شامل مازندران ، گیلان ، سمنان و گلستان نموده که علاوه بر ایجاد اشتغال ، کمک زیادی به اقتصاد خانوار روستائی کرده است.

وی درآمد حاصل از تولید درآمد حاصل از فروش جوجه های یکروزه در استان را  هزار و 300  میلیون ریال  تصریح کرد: تولید تخو مرغ در سال گذشته بیش از شش درصد  و به میزان 74 هزار عدد رشد داشته است.

نگهدار در ادامه درخصوص اهداف کیفی این مرکز گفت: در زمینه مطالعات و اصلاح نژاد صفات اقتصادی مرغ بومی تاکنون طی 18 نسل و ثبت شجره بیش از 180 هزار قطعه جوجه و نیز انجام رکودگیری انفرادی و نمونه ای از آنها ، نتایج ارزشمندی در جهت بهبود صفات اقتصادی مرغ بومی به دست آمده است ،

کد مطلب 1058938

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