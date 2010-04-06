تولید جوجه یکروزه در مازندران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسین نگهدار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تولید جوجه یکروزه بومی سال 88 در مازندران 5.34 درصد نسبت به سال 87 رشد داشته است.

وی اظهار داشت : در بخش اهداف کمی این مرکز اقدام به تولید و پرورش جوجه یکروزه اصلاح نژادی و ترویج آن در روستا به منظور افزایش جمعیت مرغان بومی و در نهایت افزایش تولید گوشت و تخم مرغ در سطح مناطق تحت پوشش شامل مازندران ، گیلان ، سمنان و گلستان نموده که علاوه بر ایجاد اشتغال ، کمک زیادی به اقتصاد خانوار روستائی کرده است.

وی درآمد حاصل از تولید درآمد حاصل از فروش جوجه های یکروزه در استان را هزار و 300 میلیون ریال تصریح کرد: تولید تخو مرغ در سال گذشته بیش از شش درصد و به میزان 74 هزار عدد رشد داشته است.

نگهدار در ادامه درخصوص اهداف کیفی این مرکز گفت: در زمینه مطالعات و اصلاح نژاد صفات اقتصادی مرغ بومی تاکنون طی 18 نسل و ثبت شجره بیش از 180 هزار قطعه جوجه و نیز انجام رکودگیری انفرادی و نمونه ای از آنها ، نتایج ارزشمندی در جهت بهبود صفات اقتصادی مرغ بومی به دست آمده است ،