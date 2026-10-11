به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس،‌ روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت در گزارشی اعلام کرد که در پی تلاش اخیر برای ربودن هواپیمای اسرائیلی، شرکت فلای دبی لغو پروازهای خود از مبدأ و به مقصد تل آویو را تا پایان اکتبر تمدید کرد.

تمدید تعلیق پروازهای شرکت فلای دبی به تل آویو در حالی است که دادستانی کل امارات اخیرا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد کمک‌خلبان عمانی درپرواز فلای دبی قصد داشت با ساقط کردن هواپیما در سالن مسافران فرودگاه بن‌گوریون، عملیاتی انتحاری انجام دهد و بیشترین تعداد ممکن از افراد را مجروح کند؛ اقدامی که به گفته این بیانیه، مشابه حملات ۱۱ سپتامبر بود.

بر اساس بیانیه دادستانی امارات، مظنون هنگام استخدام در شرکت فلای‌دبی، تمامی شرایط حرفه‌ای و امنیتی موردنیاز این شرکت را احراز کرده بود و بررسی‌های اولیه انجام‌شده از او نیز هیچ نشانه‌ای از گرایش‌های افراطی یا قصد انجام اقدامات تروریستی نشان نداده بود.