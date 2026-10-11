  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

تمدید تعلیق پروازهای «فلای‌دبی» به تل‌آویو تا پایان اکتبر

تمدید تعلیق پروازهای «فلای‌دبی» به تل‌آویو تا پایان اکتبر

شرکت فلای‌دبی اعلام کرد که تعلیق پروازهای خود از مبدأ و به مقصد تل آویو را تا پایان اکتبر تمدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس،‌ روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت در گزارشی اعلام کرد که در پی تلاش اخیر برای ربودن هواپیمای اسرائیلی، شرکت فلای دبی لغو پروازهای خود از مبدأ و به مقصد تل آویو را تا پایان اکتبر تمدید کرد.

تمدید تعلیق پروازهای شرکت فلای دبی به تل آویو در حالی است که دادستانی کل امارات اخیرا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد کمک‌خلبان عمانی درپرواز فلای دبی قصد داشت با ساقط کردن هواپیما در سالن مسافران فرودگاه بن‌گوریون، عملیاتی انتحاری انجام دهد و بیشترین تعداد ممکن از افراد را مجروح کند؛ اقدامی که به گفته این بیانیه، مشابه حملات ۱۱ سپتامبر بود.

بر اساس بیانیه دادستانی امارات، مظنون هنگام استخدام در شرکت فلای‌دبی، تمامی شرایط حرفه‌ای و امنیتی موردنیاز این شرکت را احراز کرده بود و بررسی‌های اولیه انجام‌شده از او نیز هیچ نشانه‌ای از گرایش‌های افراطی یا قصد انجام اقدامات تروریستی نشان نداده بود.

کد مطلب 6974679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها