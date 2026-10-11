به گزارش خبرنگار مهر، حسن نجمی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: بیش از ۷۰ جلسه برنامه‌ریزی، بررسی و پژوهش برای آماده‌سازی یک رویداد رسانه‌ای با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی، فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان مرکزی در قاب رسانه ملی برگزار شده است.

وی افزود: این رویداد با هدایت استاندار مرکزی و با هدف معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان در هفته پایانی مهرماه، همزمان با هفته فرهنگی شهرستان اراک و مناسبت روز صدارت امیرکبیر برگزار می‌شود.

نجمی تصریح کرد: در راستای برگزاری این رویداد، بیش از ۷۰ جلسه برنامه‌ریزی، تحلیل، بررسی، تحقیق و پژوهش برای تدوین سند محتوایی و برنامه‌ریزی رویدادهای میدانی برگزار شده و با تعیین چارچوب‌های محتوایی، تولیدات گسترده‌ای در حوزه‌های رادیو، تلویزیون، فضای مجازی و خبر انجام گرفته است.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی ادامه داد: در مراحل آماده‌سازی این رویداد، مدیران ارشد سازمان صداوسیما نیز برای نظارت بر روند تولیدات و بررسی محتوای برنامه‌ها در استان حضور یافته‌اند تا زمینه معرفی مؤثر ظرفیت‌های مرکزی به مخاطبان سراسر کشور فراهم شود.

وی با اشاره به انتخاب شعار اصلی این رویداد با مشارکت مردم تاکید کرد: «استان مرکزی، مهد مفاخر و پیشران صنعت کشور» به‌عنوان شعار محوری انتخاب شده و بر همین اساس، سه محور اصلی شامل معرفی مفاخر و سرمایه‌های انسانی، تبیین توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان در دستور کار قرار گرفته است.

نجمی افزود: استان مرکزی در طول تاریخ، شخصیت‌های برجسته‌ای در عرصه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به کشور معرفی کرده است و در همین راستا، تولید محتوای متعددی درباره مفاخر و چهره‌های شاخص استان انجام شده که در جریان این رویداد به مخاطبان ملی ارائه خواهد شد.

وی بیان کرد: تنوع محصولات صنعتی و کشاورزی از ظرفیت‌های مهم مرکزی است و تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری استان در برخی حوزه‌ها فراتر از نیاز داخلی است؛ ازاین‌رو، معرفی این توانمندی‌ها با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی، تحقق شعار سال و ضرورت تبدیل رویدادهای رسانه‌ای به فرصتی برای جهش استان، در اولویت برنامه‌ریزی محتوایی قرار گرفته است.

نجمی با اشاره به محور گردشگری این رویداد گفت: استان مرکزی در بسیاری از موارد، محل عبور مسافران بوده و کمتر به‌عنوان مقصد گردشگری مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس، معرفی ظرفیت‌های مذهبی از جمله امامزادگان، بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی بکر، سوغات و صنایع دستی استان با هدف افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد گردشگری دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی از اهداف مهم این رویداد، اصلاح برخی برداشت‌های عمومی درباره استان مرکزی است؛ از جمله این تصور که استان صرفاً ماهیتی صنعتی دارد یا از قدمت تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری قابل توجهی برخوردار نیست. درحالی‌که مرکزی علاوه بر جایگاه صنعتی، از پشتوانه غنی تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است که باید به‌درستی معرفی شود.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی تصریح کرد: مسائل زیست‌محیطی استان از موضوعات قابل پیگیری است و در کنار معرفی ظرفیت‌ها، مطالبه‌گری برای حل مشکلات و انعکاس اقدامات انجام‌شده با همراهی مدیران ارشد ملی نیز در دستور کار این رویداد قرار دارد.

وی بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی استان تأکید کرد و گفت: شهرک‌های صنعتی، صنایع مادر، صنایع صنعت‌ساز و واحدهای تبدیلی و فرآوری، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و افزایش تولید در استان ایجاد کرده‌اند که معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه استفاده کامل از این توانمندی‌ها، از محورهای مورد توجه در تولیدات رسانه‌ای خواهد بود.

نجمی ادامه داد: سند محتوایی این رویداد در جلسات متعدد برای فعالان فرهنگی و اجتماعی، مسئولان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف استان تشریح شده است تا با هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی، زمینه اجرای مطلوب برنامه‌ها فراهم شود.

وی تاکید کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و رسانه ملی، ظرفیت‌های صنعتی، فرهنگی، تاریخی، کشاورزی و گردشگری استان مرکزی به شکلی مؤثر به مخاطبان سراسر کشور معرفی می‌شود.