صف هفت کیلومتری کامیونها در پایانه مرزی میلک

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حمل و نقل عبوری یا ترانزیت کالا به عنوان یکی از فعالیتهای فرعی بخش حمل و نقل از پرسودترین خدمات تجاری دنیا، بویژه برای کشورهایی از جمله ایران که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین المللی قرار دارند، بشمار می رود .

فعالیت اقتصادی ترانزیت علاوه بر کسب درآمدهای ارزی و ایجاد ارزش افزوده، نقش بسیار مؤثری در فرآیند کارآفرینی ایجاد فرصتهای شغلی جدید از طریق ایجاد اشتغال دارد و در افزایش امنیت ملی، عمران منطقه ای و بین المللی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی حائز اهمیت است .

بنا برهمین گزارش منطقه سیستان نیز به عنوان استراتژیک‌ ترین منطقه در کشور برای تزانزیت کالا به افغانستان و آسیای میانه مطرح است .

در این راستا پایانه ترانزیتی میلک واقع در مرز ایران و افغانستان همجوار با شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آن کشور فرصت خوبی برای تجار و بازرگانان این کشور فراهم کرده تا از موقعیت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند.

همچنین ظرفیتهای خالی بازار افغانستان نیز این فرصت را برای تجار ایرانی نیز ایجاد کرده تا با صدور کالای مورد نیاز به آن کشور، سهم و نقش بسزایی در تجارت و تأمین اقلام مورد نیاز مردم افغانستان ایفا کند .

این محور که نقش ایران را در ترانزیت و حمل و نقل کالا به کشورهای آسیای میانه و کریدور شمال و جنوب برجسته کرده و درآمد مردم منطقه را افزایش می‌دهد، به لحاظ ترانزیت کالا برای تجار مقرون به صرفه است به طوریکه روزانه صد کامیون ترانزیتی ایرانی و افغانی که کالا ترانزیتی را از بندرعباس به افغانستان انتقال می دهند از پایانه مرزی میلک تردد می کنند و همین تعداد نیز از افغانستان به کشور وارد می شود که بعضی از این کامیونها به دلیل داشتن باک غیر استاندارد مقداری سوخت را نیز از کشور خارج می کردند .

برهمین اساس فرمانداری شهرستان هیرمند برای جلوگیری از خروج سوخت از کشور بر اساس ابلاغیه ای نیروی انتظامی را ملزم به کنترل سوخت این کامیونها کرد .

این ابلاغیه فرمانداری که بدون فراهم کردن بستر و امکانات لازم اجرایی شد، با توجه به افزایش تعداد کامیونهایی که از بندرعباس کالا به افغانستان ترانزیت می کنند از ابتدای هفته جاری منجر به بوجود آمدن دو صف هفت کیلومتری از کامیون در جاده منتهی به پایانه مرزی میلک شده است و فرماندار هیرمند هم بدون توجه به اعتراض رانندگان و مسئولین اداره کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان بر اجرای مصوبه خود بدون فراهم کردن امکانات و تسریع در روند کنترل سوخت کامیونها اصرار می ورزد .

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان: فرمانداری شهرستان هیرمند باید پاسخگوی این وضع باشد

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرمانداری شهرستان هیرمند باید پاسخگوی این وضع باشد، اظهار داشت: فرمانداری هیرمند مصوبه ای را در ارتباط با کنترل سوخت کامیون های خروجی ابلاغ کرده است و نیروی انتظامی نیز با توجه امکاناتش نمی تواند روزانه 25 تا 30 کامیون را کنترل کند و این را نیز اعلام کرده و این باعث ترافیک و معطلی کامیونها شده است .

علیرضا مجرد افزود: ما دو پایانه در استان سیستان و بلوچستان داریم که بین المللی است که یکی از آنها پایانه میلک می باشد که پایانه ای ترانزیتی است و از این پایانه رانندگان افغانی و ایرانی کالا را از بندرعباس به افغانستان حمل می کنند .

وی گفت: مصوبه فرمانداری هیرمند درست است اما امکانات لازم فراهم نشده است و ما بارها درخواست کرده ایم که خروجی پایانه روزانه 100 کامیون است، بهتر است نیروی انتظامی امکانات فراهم کند و نیرو بگذارد .

معطلی کامیون ها در ترانزیت منطقه تأثیر سوء دارد

مجرد تصریح کرد: ما از سال 1384 این مرز را فعال کردیم حالا چی شده که یکدفعه اینجوری کنترل کنیم آنهم 25 کامیون در روز، چه خوب بود قبلش اعلام می کردند چرا که این معطلی کامیون ها در ترانزیت منطقه تأثیر سوء دارد .

وی خاطر نشان کرد: سه سال قبل استاندار وقت می گفتند که تجار را بیاورید و ترانزیت را از این مسیر توسعه دهید، تجار آمدند و روزانه 100 کامیون خروجی و 100 کامیون نیز وارد می شد و حالا اینگونه عمل می شود در حالیکه ترانزیت نقش مهمی در توسعه اقتصاد سیستان دارد و در اشتغال منطقه نیز تأثیر بسزایی دارد .

فرمانداری هیرمند بهتر بود برای اجرای این مصوبه بستر سازی می کرد

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: بهتر بود فرمانداری هیرمند برای اجرای این مصوبه بستر سازی می کرد .

فرماندار هیرمند نیز در تماس خبرنگار مهر با وی برای پیگیری موضوع اینگونه پاسخ داد: مشکل چی است؟ چه امکاناتی باید فراهم شود؟ همیشه به همین شکل بوده است .

گمرکی زاده بدون اهمیت دادن به معطلی کامیونها افزود: قبلا کامیونها در جاده حاشیه می ماندند اما اکنون که جاده اصلی است و کامیونها در آن توقف می کنند مردم اینگونه مشاهده می کنند هر کسی از آنجا رد می شود به چشمش بد می تابد و نظری می دهد .

این مسئول با تکذیب مصوبه فرمانداری که از سوی مدیرکل پایانه های استان اعلام شد، گفت: ما در جریان مصوبه نیستیم، کار روند طبیعی خود را طی می کند و هیچ مشکل و معضلی در روند طبیعی کار ترانزیت وجود ندارد .

فرماندار شهرستان هیرمند: اینها صحت ندارد، اگر ما فرماندار هستیم !

وی با تأکید مجدد بر این جمله که" روند کار روندی قانونی و طبیعی است"، در جواب خبرنگار مهر که به عینه صف هفت کیلومتری از کامیونها را مشاهده کرده است، ابتدا افزایش حجم بار ترانزیت را علت معطلی کامیونها اعلام کرد و بعد با تکذیب مشاهدات عینی خبرنگار مهر گفت: کجا صف هست ؟ اینها صحت ندارد، اگر ما فرماندار هستیم !

سرپرست گمرک پایانه مرزی میلک نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: گمرک هیچ مشکلی در روند ترخیص بار و خروج کامیون ها ندارد و اصلا معطلی در گمرک وجود ندارد .

شهرکی افزود: معطلی در کنترل سوخت کامیونها که در ورودی پایانه توسط نیروی انتظامی انجام می شود، وجود دارد .

تعدادی از رانندگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر که در محل پایانه مرزی میلک حضور یافت اعتراض خود را از معطلی بوجود آمده اعلام کردند و از روند کار انتقاد کردند .