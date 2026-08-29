به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری روز شنبه در دیدار با استاندار خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: موضوع توسعه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر از برنامههای مهم کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت است.
وی افزود: برنامه احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان دنبال میشود و تلاش داریم خانوادههای تحت حمایت تنها دریافتکننده خدمات نباشند، بلکه در طرحهای اقتصادی و تولیدی نیز نقش داشته باشند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه برای اجرای این طرح از ظرفیت سهامداری مددجویان استفاده خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس برنامه پیشبینی شده، به ازای هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی، حدود ۲۰۰ مددجو میتوانند سهامدار شوند و از منافع اقتصادی حاصل از تولید برق بهرهمند شوند.
بختیاری ادامه داد: این رویکرد میتواند زمینه ایجاد یک منبع درآمد مستمر برای خانوادههای تحت حمایت را فراهم کند و در نهایت به کاهش وابستگی اقتصادی آنان به حمایتهای مستقیم منجر شود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای اجرای این طرح گفت: نامه مربوط به برنامه احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود ۲ سال پیش به رئیسجمهور ارائه شده و موضوع همچنان با جدیت در حال پیگیری است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توجه این نهاد به حوزه فرهنگی و آموزشی اظهار کرد: اکنون یک میلیون و ۸۰ هزار دانشآموز در سراسر کشور تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
وی افزود: در میان دانشآموزان تحت حمایت، ۲۲ هزار نفر به عنوان استعداد برتر شناسایی شدهاند که کمیته امداد برنامههای ویژهای برای حمایت تحصیلی، فرهنگی و آموزشی از آنان دارد.
بختیاری گفت: حمایت از دانشآموزان مستعد و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی تواناییهای آنان، یکی از محورهای مهم فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد است و این نهاد تلاش دارد هیچ دانشآموز مستعدی به دلیل مشکلات اقتصادی از ادامه مسیر علمی خود بازنماند.
وی با اشاره به موفقیت دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد در رقابتهای علمی و قرآنی اظهار کرد: استعدادهای برتر این مجموعه در المپیادها موفق به کسب پنج مدال شدهاند که این موفقیت نشاندهنده ظرفیت بالای دانشآموزان تحت حمایت است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین با اشاره به فعالیتهای قرآنی این نهاد در خراسان شمالی گفت: این استان در طرح «باران وحی» موفق به کسب رتبه نخست شده است.
بختیاری افزود: خراسان شمالی در این طرح با سهمیهای چهار برابری و ظرفیت ۳۶۵ درصدی نسبت به سهم تعیینشده، عملکرد قابل توجهی داشته است که این موضوع بیانگر استقبال خانوادههای تحت حمایت از برنامههای قرآنی و فرهنگی است.
وی ادامه داد: توجه به فعالیتهای قرآنی و تربیتی در کنار حمایتهای معیشتی و اقتصادی، از سیاستهای اصلی کمیته امداد به شمار میرود و تلاش میشود خدمات این نهاد در حوزههای مختلف به گونهای ارائه شود که زمینه رشد همهجانبه خانوادههای تحت حمایت را فراهم کند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه توانمندسازی باید محور اصلی خدمات این نهاد باشد، گفت: کمیته امداد در کنار ارائه حمایتهای ضروری، به دنبال فراهم کردن زمینه اشتغال، درآمد پایدار، مشارکت اقتصادی و ارتقای سرمایه انسانی خانوادههای تحت حمایت است.
وی خاطرنشان کرد: طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی و سهامدار شدن مددجویان در این واحدها میتواند یکی از نمونههای عملی حرکت از حمایت معیشتی به سمت توانمندسازی اقتصادی باشد؛ چرا که مددجو در این مدل علاوه بر برخورداری از حمایت، در یک فعالیت اقتصادی مولد نیز سهیم خواهد شد.
بختیاری اظهار امیدواری کرد: با فراهم شدن مقدمات اجرایی طرح پنج هزار مگاواتی، ظرفیتهای جدیدی برای مشارکت مددجویان در تولید انرژی و ایجاد درآمد پایدار آنان فراهم شود.
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