روش های پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان اردبیل اعلام شد

محمد عظیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به جزئیات فرآیند پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان اردبیل برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: پذیرش امسال از سه مسیر اصلی انجام می‌شود؛ نخست از طریق کنکور اختصاصی سازمان سنجش، دوم بر اساس آیین‌نامه ماده ۲۸ (تربیت معلم)، و سوم از طریق گزینش استعدادهای درخشان انجام می شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ویژه افزود: در ۹ گروه تخصصی، از نخبگان علمی، ورزشی و فرهنگی کشور نیز دانشجو جذب خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل گفت: دوره تحصیل این دانشجو-معلمان ۴ ساله بوده و با تعهد به خدمت در نظام آموزش‌وپرورش، برنامه‌های درسی آن‌ها مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله طرح تحول بنیادین و برنامه درسی ملی طراحی شده است تا معلمانی فکور، توانمند و کارآمد برای کلاس‌های درس کشور تربیت شوند.