به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در ادامه روند آمادهسازی خود برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اردوی تدارکاتی دیگری را در ترکیه برگزار خواهد کرد.
این اردو از دوازدهم شهریور آغاز میشود و کمانداران ایران در جریان آن تمرینات و برنامههای آمادهسازی خود را دنبال خواهند کرد تا با رسیدن به بالاترین سطح آمادگی آماده حضور در بازیهای آسیایی شوند.
اردوی ترکیه آخرین مرحله آمادهسازی تیم ملی پیش از بازیهای آسیایی خواهد بود و کادر فنی در این مرحله تلاش خواهد کرد آخرین نقاط ضعف کمانداران را برطرف کرده و شرایط فنی تیم را به بالاترین سطح ممکن برساند.
ملیپوشان ایران طی ماههای اخیر روند آمادهسازی خود را در اردوهای مستمر دنبال کردهاند و حالا با برگزاری اردوی ترکیه آخرین گام خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برمیدارند.
ملی پوشان تیراندازی با کمان ایران در آخرین مرحله آمادهسازی پیش از حضور در ناگویا راهی اردوی ترکیه میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در ادامه روند آمادهسازی خود برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اردوی تدارکاتی دیگری را در ترکیه برگزار خواهد کرد.
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