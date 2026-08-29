نوری: هدف حمایت از نیازمندان استقلال و توانمندی آنان است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح شنبه در دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: کمیته امداد یکی از نهادهایی است که با تکیه بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی توانسته است بخش قابل توجهی از حمایت‌های مردمی از نیازمندان را ساماندهی و به جامعه هدف منتقل کند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: مردم خراسان‌شمالی در عرصه‌های مختلف همواره نشان داده‌اند که نسبت به مشکلات همنوعان خود بی‌تفاوت نیستند و مشارکت آنان در برنامه‌های حمایتی و خیرخواهانه، سرمایه ارزشمندی برای استان محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام نوری گفت: کمیته امداد می‌تواند با تقویت ارتباط میان نیکوکاران، گروه‌های جهادی و خانواده‌های نیازمند، زمینه مشارکت بیشتر مردم در امور خیر و رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کند.

وی ادامه داد: تجربه مشارکت مردم در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نشان داد که هرگاه اعتماد عمومی و روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی تقویت شود، بسیاری از مشکلات با سرعت بیشتری قابل حل خواهد بود.

امام جمعه بجنورد با تاکید بر ضرورت توجه به کرامت خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد گفت: کمک به نیازمندان تنها به معنای تأمین بخشی از نیازهای مادی آنان نیست، بلکه حفظ عزت، شخصیت و شان انسانی افراد باید در تمام مراحل خدمت‌رسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران، گروه‌های جهادی و نهادهای مردمی برای کاهش محرومیت تأکید کرد و گفت: حل مشکلات نیازمندان تنها بر عهده یک دستگاه نیست و همراهی همه بخش‌های جامعه می‌تواند آثار ماندگارتری در زمینه توانمندسازی خانواده‌ها داشته باشد.

حجت‌الاسلام نوری خاطرنشان کرد: هدف اصلی حمایت از خانواده‌های نیازمند باید حرکت آنان به سمت استقلال و توانمندی باشد تا افراد تحت حمایت در آینده بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های خود و فراهم شدن فرصت‌های مناسب، زندگی مستقل‌تری داشته باشند.

وی افزود: در این مسیر، ایجاد فرصت‌های اشتغال، حمایت از کارآفرینی، توجه به مسکن و معیشت و همچنین تقویت بنیه فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها اهمیت زیادی دارد.

امام جمعه بجنورد در پایان با قدردانی از کارکنان و مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: استمرار خدمت صادقانه، حفظ کرامت مددجویان و بهره‌گیری از ظرفیت گسترده مردم و خیران می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت همبستگی و نوع‌دوستی در جامعه باشد.