نوری: حمایت از مددجویان باید به توانمندسازی و خوداتکایی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری صبح شنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید کمیته امداد خراسان شمالی که با حضور رییس کمیته امداد برگزار شد اظهار کرد: حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد زمانی معنا پیدا میکند که در نهایت به توانمندسازی آنان منجر شود و صرف حمایتهای معیشتی نمیتواند افراد را به خوداتکایی برساند.
وی افزود: اگر تسهیلات بدون هدف و برنامه مشخص پرداخت شود، نمیتوان انتظار داشت که مشکل اشتغال و معیشت مددجویان به صورت پایدار حل شود؛ بنابراین لازم است منابع مالی در بخشهایی هدایت شود که زمینه ایجاد اشتغال و درآمد مستمر را فراهم میکند.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: تسهیلات اشتغال باید جهتدار باشد و با برنامهریزی مناسب در اختیار افرادی قرار گیرد که ظرفیت ایجاد واحدهای خرد و کوچکمقیاس را دارند.
نوری گفت: راهاندازی این واحدها علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوادههای تحت پوشش، میتواند به رونق تولید کمک کند و مددجویان را از دریافتکننده صرف حمایتهای اجتماعی به افراد فعال در عرصه اقتصادی تبدیل کند.
وی تاکید کرد: توانمندسازی نیازمند مجموعهای از اقدامات است و پرداخت تسهیلات به تنهایی نمیتواند مشکلات افراد تحت پوشش را برطرف کند، بلکه آموزش، مهارتآموزی، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید و فراهم کردن بازار فروش محصولات نیز باید در کنار تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به اجرای طرح تامین مسکن مددجویان کمیته امداد اظهار کرد: امروز عملیات اجرایی هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب ۷۰۰ قطعه زمین در استان کلنگزنی میشود.
وی افزود: تامین مسکن مناسب یکی از مهمترین نیازهای خانوادههای تحت پوشش است و اجرای این طرح میتواند بخشی از دغدغههای این خانوادهها را کاهش دهد، اما در کنار مسکن باید موضوع اشتغال و درآمد پایدار آنان نیز با جدیت دنبال شود.
نوری با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در استان گفت: خراسان شمالی در بخش تسهیلات نسبت به کشور جلو است و بانکهای استان نیز همکاری مناسبی در این زمینه داشتهاند.
وی ادامه داد: مدیریت استان برای تداوم و تقویت این حمایتها آمادگی دارد و چنانچه کمیته امداد یا افراد تحت پوشش در زمینه تسهیلات و اجرای طرحهای اشتغال به کمک بیشتری نیاز داشته باشند، تمهیدات لازم برای رفع موانع اندیشیده خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هدف از حمایتهای دولت و دستگاههای حمایتی باید حرکت خانوادههای نیازمند از مرحله حمایت به سمت توانمندی و خوداتکایی باشد و در این مسیر همه دستگاههای اجرایی و بانکها باید همکاری لازم را داشته باشند.
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