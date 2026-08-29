به گزارش خبرنگار مهر، در تیم فوتبال پرستاره جوهور دارالتعظیم (JDT)، مهاجم جدید ایرانی این تیم یعنی شهاب زاهدی خیلی زودتر از حد انتظار درخشیده است.

رسانه «thestar» نوشت: این مهاجم ۳۱ ساله که در این فصل از تیم آویسپا فوکوئوکا ژاپن به جوهور دارالتعظیم پیوسته، در تنها دو بازی موفق شده پنج گل به ثمر برساند.

زاهدی در دیدار چهارشنبه شب جوهور دارالتعظیم برابر کلانتان که با برتری پرگل ۹ بر صفر این تیم در ورزشگاه سلطان ابراهیم همراه شد، چهار بار گلزنی کرد. او در دقایق ۲، ۳۷، ۵۰ و ۶۱ گل‌های تیمش را به ثمر رساند تا شب درخشانی را پشت سر بگذارد.

دیگر گل‌های جوهور دارالتعظیم را محمد فوضی مدافع کلانتان، با گل به خودی، جایرو دا سیلوا مهاجم برزیلی در دقیقه ۴۷، ماتیاس ناهوئل در دقیقه ۷۷، ادی اسرائیلف مدافع آذربایجانی، در دقیقه ۸۱ و عارف ایمن حنفی کاپیتان و وینگر تیم، در دقیقه ۸۹ به ثمر رساندند.

زاهدی پس از این دیدار از هواداران تیمش تشکر کرد و گفت: از هوادارانی که به ورزشگاه آمدند تشکر می‌کنم. امیدوارم توانسته باشیم آنها را خوشحال کنیم.

او ادامه داد: قول می‌دهم هر روز تلاش بیشتری داشته باشیم و بیشتر و بیشتر تلاش کنیم تا در لیگ تفاوت ایجاد کنیم.

مهاجم ایرانی جوهور دارالتعظیم همچنین گفت: نباید لیگ قهرمانان آسیا نخبگان و سایر رقابت‌هایی را که در آنها حضور داریم فراموش کنیم. مطمئناً با روشی که وارد مسابقات می‌شویم، هدفمان شکست دادن همه تیم‌هاست.

جوهور دارالتعظیم که ۱۲ بار قهرمان سوپرلیگ مالزی شده است، امروز در ورزشگاه سلطان ابراهیم برابر استار سیتی قرار خواهد گرفت و بسیاری انتظار دارند شاگردان ژیسکو مونوز با توجه به آمادگی زاهدی، به راحتی از سد حریف خود عبور کنند.

حتی اگر زاهدی در این مسابقه موفق به گلزنی نشود، جوهور دارالتعظیم مهاجمان دیگری مانند جایرو دا سیلوا و برگسون دا سیلوا را در اختیار دارد که می‌توانند برای این تیم گلزنی کنند.