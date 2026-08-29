خبرگزاری مهر - گروه استان ها: طرح نهضت ملی مسکن در استان ایلام، با وجود گام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای که تاکنون برداشته‌شده، همچنان با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین زیرساخت‌های اساسی، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و نیز عملکرد اجرایی پیمانکاران روبرو است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری اساسی در روند اجرایی و نظارت هدفمند و دقیق‌تر بر روند پیشرفت پروژه‌ها را بیش از پیش آشکار ساخته است.

بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته از وضعیت طرح‌های در دست ساخت نشان می‌دهد که تکمیل واحدهای مسکونی در برخی شهرستان‌های استان با کندی محسوسی مواجه شده و در موارد متعددی، ناهماهنگی موجود میان دستگاه‌های خدمات‌رسان نظیر آب، برق و گاز با بخش راه‌وشهرسازی و بنیاد مسکن، روند تحویل پروژه‌ها را با تأخیرهای قابل توجهی همراه کرده است.

از سوی دیگر، توان مالی، فنی و اجرایی پیمانکاران نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی و تعیین‌کننده در سرعت بخشی به فرآیند ساخت‌وساز، نیازمند ارزیابی مجدد و جدی‌تری است؛ چرا که ادامه فعالیت پیمانکاران ناتوان و کم‌توان، نه تنها به طولانی‌شدن غیرضروری زمان اجرا می‌انجامد، بلکه هزینه‌های تمام‌شده پروژه را نیز به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

در چنین شرایط پیچیده‌ای، کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که روند اجرایی نهضت ملی مسکن در استان نیازمند رویکردی منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و نظارتی همه‌جانبه و مستمر است تا موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده و پروژه‌ها از سرعت مطلوب‌تر و قابل قبول‌تری برخوردار گردند.

با توجه به تعداد بالای متقاضیان مسکن در استان و ضرورت فوری تأمین سرپناه برای آنان، انتظار می‌رود با رفع هرچه سریع‌تر موانع اجرایی و مالی پیش‌رو، شاهد شتاب بیشتری در تکمیل واحدهای باقی‌مانده باشیم تا بتوان در موعد مقرر پیش‌بینی‌شده، واحدها را آماده تحویل به شهروندان کرد.

پیمانکاران ضعیف کنار گذاشته شوند

استاندار ایلام روز گذشته در جلسه شورای مسکن استان با تأکید بر ضرورت بازنگری در روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن استان، اظهار داشت: طرح‌ها نباید به صورت کلی بررسی شوند؛ بلکه هر پروژه به‌طور مجزا باید آسیب‌شناسی شده و مشکلات مختص به آن احصا گردد و برای هر یک، راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

احمد کرمی در ادامه با اشاره به نقش هماهنگی بین‌بخشی، تصریح کرد: همکاری تنگاتنگ میان راه‌وشهرسازی، بنیاد مسکن و دستگاه‌های خدمات‌رسان نظیر آب، برق و گاز، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ چراکه هر گونه ناهماهنگی، روند تکمیل پروژه‌ها را با تأخیرهای جبران‌ناپذیری مواجه می‌سازد.

استاندار ایلام خطاب به فرمانداران شهرستان‌ها تأکید کرد: فرمانداران باید نشست‌های شورای مسکن را به‌صورت منظم برگزار کنند و روند اجرای طرح‌ها را به‌صورت هفتگی رصد نمایند تا مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شود.

وی با اشاره به ضرب‌الاجل اسفندماه برخی طرح‌ها، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی باید از هم‌اکنون اقدامات لازم را برای افتتاح به‌موقع آغاز کنند و منتظر نزدیک شدن به موعد مقرر نمانند.

استاندار ایلام با تأکید بر تعیین‌تکلیف پیمانکاران ناتوان، تصریح کرد: پیمانکاران ضعیف نباید موجب طولانی‌شدن زمان اجرا شوند و باید از پیمانکاران توانمند برای تکمیل واحدهای باقی‌مانده استفاده شود.

وی در ادامه به موضوع زیرساخت‌ها پرداخت و افزود: دستگاه‌های آب، برق و گاز باید برنامه مشخصی برای تکمیل زیرساخت‌ها داشته باشند و این کار همزمان با پیشرفت واحدهای مسکونی دنبال شود تا متقاضیان در روز تحویل با مشکل کمبود خدمات مواجه نشوند.

۳۹۰۶ واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه جدیدترین آمار از روند اجرای نهضت ملی مسکن در این استان اظهار داشت: تاکنون ۵۱ هزار و ۲۶۲ نفر در استان برای ثبت‌نام اقدام کرده‌ و پس از اعمال شروط چهارگانه تعیین‌شده، ۷ هزار و ۷۵۰ نفر تأیید نهایی شده‌اند که این آمار نشان از استقبال گسترده متقاضیان دارد.

جعفر رفیعی در ادامه با اشاره به اهمیت آورده متقاضیان در تسریع پروژه‌ها، افزود: از مجموع تأییدشدگان، ۴ هزار و ۱۴۳ نفر نسبت به واریز آورده اولیه اقدام کرده‌اند که این عدد نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از متقاضیان، اراده جدی برای خانه‌دار شدن دارند؛ هر چه تعداد افرادی که آورده خود را تکمیل می‌کنند بیشتر باشد، سرعت اجرای پروژه‌ها نیز افزایش یافته و چرخه ساخت‌وساز با شتاب بیشتری به حرکت درخواهد آمد.

رفیعی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳ هزار و ۹۰۶ واحد مسکونی در نقاط مختلف استان در دست احداث است، تصریح کرد: تا امروز ۱۷۰ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده و در روزهای آینده نیز ۳۴۱ واحد دیگر آماده تحویل خواهد شد که گامی مؤثر در جهت پاسخ به نیاز مسکن خانواده‌های ایلامی محسوب می‌شود و امیدواریم این روند رو به رشد ادامه یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، مسکن را یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانواده دانست و خاطرنشان کرد: داشتن سرپناه امن و پایدار، نه تنها یک نیاز مادی، بلکه زیربنای آرامش روانی و تحکیم بنیان خانواده است و به همین دلیل، اجرای نهضت ملی مسکن را یک تکلیف اجتماعی می‌دانیم، نه صرفاً یک پروژه عمرانی که قرار است تعدادی واحد مسکونی تحویل دهد.

وی با اشاره به شرایط خاص منطقه در ماه‌های اخیر، تأکید کرد: با وجود تمام تنش‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، نه تنها هیچ یک از پروژه‌ها متوقف نشده، بلکه همه طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی قابل قبول در حال اجرا هستند و این نشان از عزم جهادی مجموعه دست‌اندرکاران دارد که اجازه ندادند هیچ عاملی مانع از ادامه کار شود.

رفیعی در ادامه از متقاضیان خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل آورده خود اقدام کنند و گفت: هر چه متقاضیان زودتر سهم خود را پرداخت کنند، روند تکمیل پروژه‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اولویت انتخاب واحد مسکونی بر اساس میزان و زمان واریز وجه تعیین می‌شود، پس هر چه همراهی متقاضیان بیشتر باشد، از مزایای بهتری بهره‌مند خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در پایان با ابراز امیدواری از تداوم این روند، یادآور شد: همه تلاش ما این است که واحدهای باقی‌مانده را در سریع‌ترین زمان ممکن به اتمام برسانیم و با همکاری متقاضیان و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، برگ زرین دیگری در کارنامه خدمت‌رسانی به مردم شریف استان ثبت کنیم.

افتتاح ۶۵۱ واحد مسکن روستایی در استان ایلام

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر ، از اجرای گسترده عملیات زیرسازی مسکن روستایی در سطح استان خبر داد و گفت: ۶۵۱ واحد مسکن روستایی در استان افتتاح شده است.

حبیب الله محبی اظهار داشت: در قالب اجرای طرح هادی و بهسازی معابر، ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع عملیات شامل زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت در شهرستان‌های مختلف استان به بهره‌برداری رسید که با اعتباری بالغ بر ۱۱۱ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن ایلام با تأکید بر تمرکز بر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برای مسکن روستایی، از بهره‌برداری از ۶۵۱ واحد مسکونی در ۱۲ شهرستان خبر داد.

وی همچنین به افتتاح نمادین ۴۸ واحد مسکن روستایی در شهرستان چرداول اشاره کرد و تأکید کرد: تداوم اجرای طرح‌های حمایتی، هدف اصلی برای تأمین مسکن خانواده‌های کم‌برخوردار است.

محبی در بخش دیگری از گزارش خود، به اقدامات بنیاد مسکن در مناطق آسیب‌دیده از جنگ در شهرستان ایوان اشاره کرد و تصریح کرد: تاکنون یک هزار و ۳۱ مورد تعمیرات در این شهرستان انجام شده و مبلغ ۵۷ میلیارد تومان کمک بلاعوض بابت جبران خسارات به متقاضیان پرداخت شده است. علاوه بر این، حدود ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای واحدهای تجاری و ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز برای حوزه ودیعه و اجاره به بانک مسکن معرفی شده است.

وی بیان کرد:از دیگر دستاوردهای اعلام شده در این حوزه، احداث پل عابر پیاده در روستای ظهیری شهرستان سیروان جهت ارتقای ایمنی تردد، و همچنین پیشرفت پروژه‌های آموزشی از جمله جایگزینی مدارس سنگی در استان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲ مدرسه در این زمینه در دستور کار قرار دارند که بخشی از آن‌ها آماده افتتاح و بخشی دیگر در مراحل اجرایی هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تثبیت جمعیت در روستاها و تحقق توسعه پایدار در استان ایلام صورت می‌گیرد.

با توجه به آمارهای موجود و روند رو به رشد اجرای پروژه‌ها، به نظر می‌رسد نهضت ملی مسکن در استان ایلام با وجود تمام فراز و نشیب‌ها، مسیر خود را با شتاب مناسبی ادامه می‌دهد و آنچه در این میان اهمیت مضاعف دارد، همراهی متقاضیان در تکمیل آورده مالی و نیز تلاش بی‌وقفه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پیش‌روست تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، واحدهای مسکونی را آماده تحویل به خانواده‌هایی کرد که سال‌ها چشم‌انتظار داشتن سرپناهی امن و پایدار بوده‌اند؛ امیدی که با عزم جمعی و همکاری همه جانبه، هر روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.