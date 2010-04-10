ساعت حرکت اتوبوسهای درون شهری بوشهر تغییر کرد

امین برومند در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: شروع کار اتوبوسهای این ناوگان در سال جاری از ساعت 6 صبح آغاز و تا 21 شب نیز ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص مناطق بهمنی و دواس که به عنوان مسیر پرتردد اتوبوسرانی بوشهر به شمار می رود، اظهار داشت: مسیر "بهمنی به دواس عبوری از شهر به طرف خیابان امام و برگشت از ساحل" و در همین مسیر "عبور از ساحل برگشت از خیابان امام هر 20دقیقه تا 15 دقیقه صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر بوشهر و حومه بوشهر افزود: مسیرهای "ریشهر- امامزاده"، "سرتل " و " نیروگاه - بندرگاه - هلیله " هر 20دقیقه الی 15 دقیقه صورت خواهد گرفت.

برومند افزود: همچین مسیرهای "هوایی - کمربندی"، "داخلی - اسلام آباد " ، "هلالی - شکری"، "بیسیم - مدرس "، "عاشوری " و "دریایی" نیز هر نیم ساعت انجام خواهد شد.

وی در خصوص مسیرهای برون شهری بوشهر نیز گفت: مسیر "چاهکوتاه به ترتیب راس ساعت های 6، 6.45 ، 19.30، 11.15 ، 14.30 ، 16 ، 18.30و 20 " و در مسیر "عالی چنگی نیز راس ساعت های 6، 7.30، 10.30 ، 12.30و 17 " انجام می شود.

برومند افزود: همچنین برای مسیر" تنگک، ساعت های 6، 7.30، 9.30 ، 11، 12.30، 12.40 ، 15، 16.30 ، 17.30 ، 18.30 ، 19.30و 20.30 و در مسیر "دویره نیز ساعت 6 ، 7 و 18.30" تعیین شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندر بوشهر و حومه بوشهر گفت: مسیر "عالی شهر" از هر نیم ساعت به بیست دقیقه کاهش یافته است.