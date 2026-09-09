به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بیانیه پایانی دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‎جمهور روسیه و همتای ویتنامی وی بدین شرح صادر شد: همکاری روسیه و ویتنام در حوزه دفاعی و امنیتی علیه کشورهای ثالث نیست. روسیه و ویتنام با اعمال اقدامات قهری مغایر با حقوق بین‌الملل مخالف هستند.

بخش دیگری از بیانیه پایانی دیدار رئیس‎جمهور روسیه و همتای ویتنامی وی می افزاید: روسیه و ویتنام درباره گسترش همکاری در بخش نفت و گاز توافق کردند. دو کشور توافق کردند، همکاری در زمینه تأمین امنیت دریایی و کشتیرانی را تقویت کنند.

این بیانیه پایانی اضافه می کند: روسیه و ویتنام توافق کردند امکان استفاده از گذرگاه حمل‌ و نقل فراقطب شمال را بررسی کنند. مسکوو هانوی تبادل اطلاعات را برای مقابله با طرح‌های کشورهای غیردوست و سرویس‌های اطلاعاتی آنها برای مداخله در امور داخلی تقویت خواهند کرد. روسیه و ویتنام از جامعه بین‌المللی می‌خواهند از ارسال تسلیحات به منطقه مناقشه اوکراین خودداری شود.