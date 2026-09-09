مصدومان تصادف تریلی با اتوبوس در محور سبزوار به ۴۷ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص برخورد تریلی با اتوبوس در کیلومتر ۱۰ لاین سبزوار به تهران، گزارش تکمیلی از آخرین وضعیت مصدومان اعلام شد.

بر اساس آخرین آمار، تعداد کل مصدومان این حادثه ۴۷ نفر است که با اعزام ۵ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۲۳ مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند و ۲۴ مصدوم دیگر نیز در همان محل حادثه درمان سرپایی شدند.

خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی در صحنه نداشت.