انصاری: واگذاری اختیارات به استانداران در جنگ کارآمدی خود را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با مردم با اشاره به آغاز سومین سال دولت چهاردهم، اظهار کرد: با وجود همه مشکلاتی که در مسیر دو سال گذشته وجود داشته، دکتر پزشکیان همچنان با همان انرژی مثبت و کارسازی که از روز نخست ورود به عرصه داشت، بلکه با انرژی بیشتر و عزم راسخ‌تر در صحنه حضور دارد.

وی با تفکیک ویژگی‌های رئیس‌جمهور به دو بخش شخصیتی و مدیریتی، درباره ویژگی‌های ذاتی و شخصیتی پزشکیان گفت: در رأس این ویژگی‌ها، صداقت در گفتار و کردار و یک‌رنگی قرار دارد و ویژگی دیگر، شجاعت است؛ شجاعتی که البته به معنای تهور، بی‌باکی یا بدون محاسبه حرف زدن و عمل کردن نیست.

انصاری ادامه داد: شجاعت آن است که فرد بر مبنای تعقل، دانش و مشورت با خردورزان و صاحبان فکر و اندیشه، به تصمیم برسد و پس از آن، خطرات اقدام را بپذیرد و از هزینه‌های ایستادگی هراس نداشته باشد؛ به‌گونه‌ای که ملامت ملامت‌کنندگان یا خطرات اقتصادی، مالی و حتی جانی موجب لکنت زبان یا تردید و سستی در تصمیم و اقدام او نشود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پزشکیان پس از بررسی، مطالعه و مشورت، زمانی که به تصمیم می‌رسد، پای آن می‌ایستد، افزود: ایستادن بر سر پیمان با مردم، عهدی که با خدا کرده و سوگندی که خورده و پرداخت هزینه‌های ایستادگی، لازمه شجاعتی است که پزشکیان در حد اعلا دارد.

عدالت‌خواهی و اخلاق‌مداری رئیس‌جمهور

انصاری عدالت‌خواهی را از دیگر ویژگی‌های پزشکیان دانست و گفت: عدالت‌خواهی او برگرفته از دانش نهج‌البلاغه و زیست نهج‌البلاغه اوست و به‌طور جدی بر اصل عدالت پافشاری دارد؛ موضوعی که هم در تولید نرم‌افزارهای قانونی و مقررات‌گذاری و مصوبات دولت و هم در میدان عمل به آن پایبند است.

وی اخلاق‌مداری را ویژگی دیگر رئیس‌جمهور برشمرد و با اشاره به مبنای اخلاق قرآنی در رفتار پزشکیان، اظهار کرد: تواضع و فروتنی را واقعاً در ایشان برجسته می‌بینم و کمترین نشانه‌ای از خودبینی، خودبزرگ‌بینی، کبر، غرور یا تأثیر منصب و عنوان ریاست‌جمهوری بر نوع رفتار، گفتار و برخورد او نمی‌بینیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه احترام به طرف مقابل، فارغ از جایگاه او، احترام به حقوق فرد است، ادامه داد: رعایت ادب در گفتار و برخورد، موضوع مهمی در اخلاق پزشکیان است.

انصاری ساده‌زیستی و زهد واقعی را نیز از دیگر ویژگی‌های رئیس‌جمهور عنوان کرد و گفت: پزشکیان پیش از ریاست‌جمهوری نیز زندگی شخصی ساده‌ای داشت؛ این در حالی است که او یک پزشک برجسته، فوق‌تخصص، سیاستمدار و فردی بوده که هفت دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و در کسوت وزارت نیز فعالیت کرده است و طبیعتاً امکان داشتن زندگی بالاتر از حد متوسط را داشته، اما ساده‌زیستی متکلفانه‌ای در زندگی، پوشش و رفتار او دیده نمی‌شود.

واسپاری اختیارات؛ اعتماد پزشکیان به مدیران استان

وی با اشاره به باور رئیس‌جمهور به تمرکززدایی و واسپاری اختیارات، گفت: پزشکیان از ابتدا معتقد بود تقسیم‌بندی میان مرکز و پایتخت و استان‌ها و این تصور که مدیران استانی حتماً پایین‌تر هستند یا اطلاعات کمتری دارند، درست نیست.

انصاری افزود: پزشکیان بر اساس سابقه نمایندگی و سفرهایی که به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف داشته، معتقد بود چه‌بسا نیروهای بسیار توانمندتری از مرکز در استان‌ها وجود داشته باشند که کشف نشده‌اند یا میدان پیدا نکرده‌اند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: از همان اوایل، به‌خصوص به معاونت حقوقی دستور داده شد درباره واسپاری اختیارات بررسی حقوقی انجام شود. در معاونت حقوقی، اختیارات در سه سطح شناسایی شد؛ اختیارات مربوط به شخص رئیس‌جمهور، اختیارات هیئت دولت و اختیاراتی که نیازمند تصویب قانون بود و این موارد برای واگذاری به استانداران آماده و تقدیم رئیس‌جمهور شد.

واگذاری اختیارات؛ آزموده‌ای که در جنگ به کار آمد

انصاری با اشاره به اینکه آغاز جنگ این روند را وارد مرحله جدیدی کرد، گفت: در مسیر تدوین این اختیارات، رئیس‌جمهور شخصاً در چند جلسه شرکت کرد و رفت‌وبرگشت میان آنچه معاونت حقوقی ارائه کرده بود و نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌ها، انجام شد.

وی با بیان اینکه پزشکیان شخصاً در چکش‌کاری کارشناسی و حقوقی این موضوع مشارکت داشت، افزود: این نسخه در جنگ، چه جنگ دوازده‌روزه و چه ناآرامی‌هایی که پس از آن پیش آمد و سپس جنگ رمضان، بسیار کمک کرد تا سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دیگر بتوانند سریع اختیارات را شناسایی و واگذار کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور این اقدام را یکی از عوامل پیروزی کشور در جنگ و جلوگیری از فروپاشی نظام اداری دانست و گفت: یکی از عوامل اینکه نظام اداری کشور فرو نریخت و توانست خدمات شایسته‌ای در جنگ ارائه کند، همین واگذاری اختیار و اعتماد به استانداران بود.

پزشکیان و پیگیری مسئله ناترازی انرژی

انصاری در ادامه با اشاره به مسئله ناترازی انرژی، اظهار کرد: پزشکیان از ابتدا موضوع انرژی خورشیدی و تجدیدپذیرها را در کانون توجه خود قرار داد و در این زمینه ده‌ها جلسه کارشناسی با وزارت نیرو، کارشناسان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان این حوزه برگزار کرد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور گام‌به‌گام موانع را بررسی و برطرف کرد، ابعاد موضوع را مورد توجه قرار داد، ناهماهنگی‌های دستگاهی را حل کرد و برای تأمین منابع ارزی، ریالی و اعتباری بانک‌ها نیز پیگیری داشت و زمانی که موضوع به مقررات و قوانین رسید، دستور لازم را صادر کرد.

وفاق؛ از دولت تا همکاری سه قوه

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش وفاق در مدیریت کشور گفت: کاربرد وفاق در میدان مدیریت رئیس‌جمهور به علاقه او به اجماع‌سازی و استفاده از خرد جمعی بازمی‌گردد.

انصاری با بیان اینکه این کار در داخل دولت آسان‌تر است اما میان قوا دشوارتر می‌شود، اظهار کرد: بر اساس تجربه شخصی‌ام در دولت‌های مختلف، مجلس و دیگر مسئولیت‌ها، اگرچه همه دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند همکاری و همدلی وجود داشته باشد و وحدت نیز عامل پیروزی ما در ۴۷ سال گذشته در سطوح مختلف بوده، اما هماهنگی، همفکری و همدلی امروز میان سران سه قوه بی‌نظیر یا دست‌کم کم‌نظیر است.

وی بخش عمده این وضعیت را ناشی از منش شخصی رئیس‌جمهور دانست و گفت: پزشکیان به هیچ وجه دنبال سهم‌خواهی نیست و خود را در جایگاه ویژه‌ای قرار نمی‌دهد. هر جا لازم بوده در مجلس و قوه قضائیه جلسه گذاشته و جلسات او بسیار کارا و کارساز بوده است.

همکاری قوا برای باز کردن گره‌های قانونی

انصاری با قدردانی از همراهی رئیس مجلس، مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و مجموعه این قوه با دولت و رئیس‌جمهور، گفت: اگر این همراهی، وقت گذاشتن و همدلی نبود، ظرفیت قوانین ممکن بود موجب گیر کردن کار و ایجاد مانع شود.

وی افزود: سران قوا دستگاه‌های نظارتی زیرمجموعه خود را همراه کردند و تلاش کردند ظرفیت‌های قانونی را حداکثر به کار بگیرند تا اگر جایی مانعی وجود دارد، برطرف شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه این همکاری فقط به دو قوه محدود نبوده است، ادامه داد: نیروهای مسلح و صداوسیما نیز در این مسیر نقش داشته‌اند؛ هرچند ممکن است گاهی در برخی برنامه‌های صداوسیما گیر و بی‌مهری‌هایی وجود داشته باشد.

«ولش کن»؛ انتخاب پزشکیان برای عبور از حاشیه‌ها

انصاری با اشاره به واکنش رئیس‌جمهور به برخی انتقادها و بی‌مهری‌های رسانه‌ای گفت: گاهی در دولت دوستان ناراحت می‌شدند و می‌گفتند در فلان رسانه چنین گفته شده یا فلان بی‌مهری صورت گرفته و باید پیگیری شود. حتی در معاونت حقوقی نیز گاهی پیشنهاد پیگیری می‌دادیم، اما پزشکیان در این موارد با شوخی و طنز می‌گفت «ولش کن».

وی توضیح داد: این «ولش کن» به معنای کنار گذاشتن مسئولیت نبود؛ بلکه جایی که موضوع می‌خواست به جدال، اختلاف و دعوا منجر شود، رئیس‌جمهور ترجیح می‌داد از آن عبور کند.

انصاری با اشاره به اینکه پزشکیان معتقد است وقت مردم و دولت ارزشمندتر از ورود به حاشیه‌هاست، گفت: او از پاسخ‌گویی و ورود به حاشیه پرهیز داشت و حتی در مواردی که مصداق آشکار قانون‌شکنی و ظلم به شخص رئیس‌جمهور بود و پیشنهاد شکایت می‌دادیم، می‌گفت صرف‌نظر کنید.

قانون حجاب و تصمیم دشوار رئیس‌جمهور

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع قانون حجاب اظهار کرد: پزشکیان مانند هر مسلمان دیگری و مانند تمام اعضای دولت، حجاب را حکم شرعی و قانونی می‌داند، اما طرحی که سابقه‌ای طولانی داشت و پس از فراز و فرودهای بسیار به مصوبه مجلس تبدیل شده بود، در بررسی‌های کارشناسی با اشکالات اساسی مواجه شد.

انصاری توضیح داد: این موضوع از نظر اجرا در وزارت کشور، از لحاظ مبانی حقوقی و حقوق اساسی و حقوق شهروندی در معاونت حقوقی و همچنین از منظر مصالح اجتماعی و امنیت داخلی بررسی شد و رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی با حضور جمع زیادی از دست‌اندرکاران تشکیل داد.

وی افزود: در نهایت مشخص شد که قانون اشکالات جدی دارد و بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد و پیش‌بینی می‌شد اجرای آن مشکلاتی برای کشور، امنیت شغلی افراد، پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایجاد کند.

حقوق زنان و پیگیری گواهینامه موتورسیکلت

انصاری با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به حقوق زنان گفت: موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز در ادامه توجه و حساسیت پزشکیان نسبت به حقوق زنان پیگیری شد.

وی افزود: رئیس‌جمهور در کابینه تلاش کرد در حدی که محدودیت‌ها اجازه می‌داد، تعدادی از زنان شایسته و توانمند را در سطوح مختلف مدیریتی به کار گیرد و موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز با جدیت دنبال شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: این موضوع یکی دو بار در دولت مطرح شد و یک بار نیز به‌صورت جداگانه با رئیس‌جمهور مطرح شد. پزشکیان بر حل مسئله تأکید کرد و بررسی‌های حقوقی معاونت حقوقی نشان داد که این موضوع بر اساس قوانین موجود قابل انجام است و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

حقوق شهروندی؛ از رجیستری تا اینترنت

انصاری با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: در دولت گذشته منشور حقوق شهروندی تدوین، تصویب و ابلاغ شده بود و به دستور رئیس‌جمهور، این منشور در دولت چهاردهم بازنگری شد و مواردی که نیاز به تقویت یا اصلاح داشت، انجام گرفت.

وی افزود: پزشکیان نسخه تقویت‌شده و تکمیل‌شده این منشور را به‌عنوان منشور حقوق شهروندی دولت خود ابلاغ کرد و معاونان حقوقی دستگاه‌های مختلف مأمور پیگیری و نظارت بر اجرای آن شدند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به ورود شخص رئیس‌جمهور به مسائل مربوط به حقوق عمومی، گفت: قانون حجاب، حل مشکل رجیستری تلفن‌های مردم و پیگیری مشکل اینترنت، هم از زاویه حقوق شهروندی و هم در برخی موارد از زاویه حقوق فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

مقررات زائد باید از دست‌وپای مردم باز شود

انصاری با اشاره به حقوق اصناف و فعالان اقتصادی گفت: یکی از دستورهای رئیس‌جمهور در راستای تأمین حقوق شهروندی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و زائد از دست‌وپای مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بوده است.

وی تأکید کرد: حقوق شهروندی فقط محدود به یک حوزه نیست و حقوق اصناف و فعالان اقتصادی نیز بخشی از آن است و معاونت حقوقی در این زمینه مسئولیت‌های ذاتی فراوانی دارد.

مستندسازی جنایات جنگی و تجربه‌ای که نباید تکرار شود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به آغاز جنگ دوازده‌روزه، گفت: بر اساس تجربه گذشته و بی‌توجهی‌هایی که متأسفانه در کشور نسبت به مستندسازی در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله و همچنین جنایات گروهک‌ها و ترورهای دامنه‌دار صورت گرفت، این بار بلافاصله برای مستندسازی اقدامات لازم انجام شد.

انصاری افزود: در گذشته کم‌توجهی به مستندسازی موجب شد برخی تروریست‌ها و کسانی که دستشان به خون مردم ایران آلوده بود، امروز در کشورهای اروپایی و آمریکا زندگی کنند و حتی خود را مدعی حقوق بشر بدانند.

وی ادامه داد: بسیاری از این افراد در جنگ تحمیلی به صدام کمک کردند و در عملیات مرصاد نیز حضور داشتند، اما اگر این موارد به‌موقع و دقیق مستند و پیگیری می‌شد، شرایط امروز متفاوت بود.

تفاهم‌نامه اخیر؛ پیروزی بزرگ دیپلماتیک و سند افتخار حقوقی

انصاری با اشاره به مذاکرات اخیر و نقش رئیس‌جمهور در این روند گفت: ایستادگی رئیس‌جمهور در مذاکرات اخیر و تفاهم‌نامه بسیار قوی که حاصل مذاکرات موفق دیپلمات‌های کشور بود، کار بزرگی است.

وی این تفاهم‌نامه را یک دستاورد بزرگ نظام و پیروزی بزرگ دیپلماتیک دانست و اظهار کرد: از دید یک فرد حقوقی که با تفاهم‌نامه‌ها و اسناد مختلف آشناست، این تفاهم‌نامه یک سند افتخار حقوقی برای دستگاه دیپلماسی و دستگاه حقوقی کشور محسوب می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش رهبری، رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، دیپلمات‌ها و شورای عالی امنیت ملی، گفت: خطوط کلی مذاکرات از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شد و مذاکرات نفس‌گیر نیز با توانایی، شجاعت و دقت حقوقی دیپلمات‌های کشور انجام شد و همچنان ادامه دارد.

ایران دنبال جنگ نیست؛ صلح پایدار می‌خواهیم

انصاری با تأکید بر اینکه ایران هیچ‌گاه دنبال جنگ نبوده است، اظهار کرد: ملت ایران جنگ‌طلب نبوده و هر جنگی که اتفاق افتاده، از سوی دشمنان بر کشور تحمیل شده است؛ اما ملت ایران ملتی شجاع، نترس، قدرتمند، مقاوم و پایدار است.

وی افزود: اگر از پایان جنگ و تفاهم‌نامه و بازگشت به شرایط عادی صحبت می‌شود، نباید آن را امری غیرطبیعی دانست. جنگ از ابتدا بی‌جهت بر ما تحمیل شد و کشور در سایه تدابیر رهبری و اقدامات عملی دولت، از هر جنگی که جنگ‌افروزان در سر می‌پرورانند، پیشگیری خواهد کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با خطاب قرار دادن نیروهای انقلابی و نیروهای میدان که خواهان انتقام و درس سخت به دشمن هستند، گفت: مطمئن باشید کشور در سایه تدابیر و برنامه‌هایی که دولت دارد، مسیر عزت، حکمت، مصلحت و اقتدار را برای زندگی خوب مردم دنبال خواهد کرد.

آرامش؛ نیاز امروز مردم و اقتصاد

انصاری با تأکید بر اینکه جوانان، مردم و اقتصاد کشور به آرامش نیاز دارند، گفت: آرامش در فضای جنگ به دست نمی‌آید و ما حتماً دنبال صلح پایدار هستیم.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم توطئه صهیونیستی ـ آمریکایی برای به جان هم انداختن کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه خنثی شود و کشورهای منطقه به جای درگیری، برای تقویت جهان اسلام، پیشرفت جهان اسلام و تأمین منافع مشترک با یکدیگر همکاری کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور در روابط خارجی اظهار کرد: دست پزشکیان از ابتدا به سمت همه رؤسای جمهور و مسئولان کشورهای همسایه و همه جهان برای دوستی و مسالمت دراز بوده و امروز نیز این دست و درخواست همچنان برای کنار گذاشتن کینه‌ها و دشمنی‌ها و هوشیاری در برابر دام صهیونیست‌ها و بدخواهان مسلمانان دراز است.

پزشکیان؛ رئیس‌جمهوری پروژه‌محور

انصاری در ادامه با بیان اینکه پزشکیان رئیس‌جمهوری پروژه‌محور است، گفت: موارد متعددی وجود دارد که شخص رئیس‌جمهور موضوع را انتخاب کرده، به میدان آمده و آن را حل کرده یا برای حل آن هدایت کرده است.

وی توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب کشور، به‌ویژه کریدورهای ریلی را از جمله این موارد دانست و افزود: رئیس‌جمهور شخصاً وارد موضوع راه‌آهن رشت ـ آستارا شد که بخشی از پروژه راه‌آهن شمال ـ جنوب از آستارا تا بندرعباس در داخل خاک ایران و سپس تا سن‌پترزبورگ در خاک روسیه است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: پزشکیان معاونت حقوقی را بیش از یک سال و چند ماه مأمور کرد تا روی این موضوع کار کند. مسائل حقوقی، مصوبه قانونی، تأمین مالی و پیچیدگی‌های مختلفی وجود داشت که با پیگیری شخصی رئیس‌جمهور، اقدامات ارزشمند وزیر راه و شهرسازی و حمایت معاونت حقوقی، موانع برطرف شد.

حل اختلافات دستگاه‌ها با ورود مستقیم رئیس‌جمهور

انصاری با اشاره به نقش رئیس‌جمهور در حل اختلافات میان دستگاه‌ها گفت: سال‌ها میان برخی دستگاه‌ها اختلاف نظر و پرونده‌های بازی وجود داشت که منافع ملی در آنها قربانی می‌شد. یکی از این موارد اختلاف درباره منطقه آزاد اینچه‌برون و موضوع اتصال راه‌آهن در آن منطقه بود.

وی افزود: رئیس‌جمهور این موضوع را به معاونت حقوقی ارجاع کرد و این معاونت با تشکیل جلسات و اعزام تیم حقوقی و مسئولان ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن به منطقه، موضوع را بررسی کرد و در همان منطقه و با برگزاری جلسات در استانداری، مشکل از لحاظ حقوقی حل شد.

پزشکیان پس از ریاست‌جمهوری؛ همان انسان قبل

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تفاوت پزشکیان پیش و پس از ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در رفتار شخصی و شخصیتی پزشکیان تغییر حاصل نشده است.

انصاری با اشاره به تأثیر احتمالی قدرت و منصب بر رفتار افراد گفت: این پست و منصب ممکن است ناخواسته و نادانسته بر روحیات و رفتار فرد تأثیر بگذارد، اما به گواهی تجربه شخصی‌ام، این موضوع را در رفتار پزشکیان ندیده‌ام.

وی ادامه داد: نه‌تنها این منصب تأثیر منفی بر او نداشته، بلکه برعکس، فروتنی، افتادگی و تواضع او را بیشتر به نمایش گذاشته است؛ چراکه پیش از ریاست‌جمهوری فرصت‌های زیادی برای دیدن پزشکیان در قامت یک شهروند عادی وجود نداشت.

انصاری با اشاره به رفتار رئیس‌جمهور در برخورد با دیگران گفت: در رفتار پزشکیان کمترین خودنمایی و ریا دیده نمی‌شود و اگر کسی بخواهد برای او جلوه‌ای ایجاد کند، او میدان نمی‌دهد. حتی در برخورد با مخالفان و کسانی که به نوعی به او جفا کرده‌اند نیز با کرامت رفتار می‌کند.

گذشت و بزرگواری در برابر بی‌مهری‌ها

وی افزود: پزشکیان در بسیاری از موارد با گذشت، بزرگواری و کرامت از کنار مسائل عبور می‌کند؛ گویی اصلاً ندیده یا نشنیده است و این درسی بوده که من شخصاً از او گرفته‌ام.

انصاری درباره تغییر اصلی زندگی پزشکیان پس از ریاست‌جمهوری گفت: به نظر من مهم‌ترین تغییری که در زندگی شخصی او ایجاد شده، از دست دادن استراحت و زندگی شخصی است.

وی ادامه داد: پیش از این، پزشکیان به‌عنوان نماینده مجلس و پزشک، فراغت بیشتری برای زندگی شخصی داشت، اما اکنون تقریباً تمام زندگی‌اش وقف مردم شده است.

پرونده رنج مردم روی میز رئیس‌جمهور است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پزشکیان پس از ریاست‌جمهوری تجربه‌ای متفاوت در میدان عمل به دست آورده است، گفت: او امروز موانع را به‌خوبی شناخته و تفاوت میان ایده و آرزو با میدان عمل را لمس کرده است، اما تسلیم این تفاوت و فاصله نشده است.

انصاری افزود: پزشکیان تلاش می‌کند این واقعیات را با مدیریت، وفاق، همراه کردن دیگران و ایجاد هم‌افزایی به تحقق نزدیک کند یا محقق سازد؛ بنابراین ایده‌ها و ویژگی‌های خوب او امروز در میدان آزمون و عمل در حال نشان دادن ثمرات خود است.

وی با تأکید بر تقویت مردم‌گرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: دلسوزی پزشکیان برای مردم نیز بیشتر شده، چراکه هر روز رنج مردم را از نزدیک می‌بیند و گزارش‌های مربوط به مشکلات آنها به دستش می‌رسد.

انصاری در پایان گفت: پرونده رنج مردم روی میز رئیس‌جمهور است؛ رنج بیمار، دانشجو، معلم، کارمند، کارگر، مردم عادی، بیکار، جوان بیکار، رنج تحریم و مشکل سفر به خارج. مردم کم رنج ندارند و این رنج‌ها پزشکیان را بسیار متأثر می‌کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد: گنج صبوری و اخلاص رئیس‌جمهور در کنار رنج‌هایی که مردم کشیده‌اند و پایداری و حمایتی که مردم می‌کنند، در نهایت به دستاوردهای بزرگ برای کشور منتهی شود.