به گزارش خبرنگار مهر، دوره چهار روزه توانمندسازی فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانشآموزی متوسطه دوم دختران استان مازندران با عنوان «یاوران ولایت»، به همت سازمان بسیج دانشآموزی مازندران و با حضور دانشآموزان منتخب مدارس سراسر استان شامگاه چهارشنبه در اردوگاه شهدای دانشآموز بادله پایان یافت.
این دوره با رویکرد تربیتی، آموزشی و تشکیلاتی و با هدف آمادهسازی فرماندهان واحدها برای نقشآفرینی مؤثر در محیط مدرسه برگزار شد.
اسماعیلی، مسئول بسیج دانشآموزی سپاه کربلا مازندران، درباره روند انتخاب فرماندهان واحد اظهار کرد: از ابتدای سال تحصیلی، فرایندی مشخص برای شناسایی و انتخاب فرماندهان طراحی شد. در هر مدرسه متوسطه دوم، ۱۰ دانشآموز توسط عوامل تأثیرگذار مدرسه شناسایی و پس از مصاحبه حضوری، پنج دانشآموز بهعنوان افراد منتخب معرفی شدند.
وی افزود: پس از آن، پنج فرایند کنشگری، شامل دو فرایند حضوری و سه فرایند غیرحضوری، برای دانشآموزان تعریف شد و در نهایت، یک نفر بهعنوان فرمانده واحد و سایر دانشآموزان بهعنوان اعضای شورای واحد انتخاب شدند.
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه کربلا مازندران ادامه داد: دوره یاوران ولایت در چهار محور اصلی «من فرمانده»، «ما تشکیلاتی»، «مدرسه» و «نقشه راه» طراحی شده است.
وی گفت: در محور «من فرمانده»، ویژگیهای شخصیتی، مهارتها و وظایف فرمانده واحد آموزش داده میشود؛ در محور «ما تشکیلاتی»، فعالیتهای جمعی، کار تیمی و شیوه همکاری با دانشآموزان مورد بررسی قرار میگیرد؛ در محور «مدرسه»، عوامل مدرسه، شرایط فعالیت و چگونگی تعامل با مجموعه مدرسه برای دانشآموزان تشریح میشود و در محور «نقشه راه» نیز برنامهها و اقداماتی که فرماندهان باید در طول ۹ ماه سال تحصیلی در مدرسه خود انجام دهند، بررسی میشود.
اسماعیلی با اشاره به شیوه برگزاری کارگاههای این دوره، خاطرنشان کرد: تمامی فعالیتها بهصورت فعال و کنشگرانه برگزار شد و دانشآموزان از ابتدا در گروههای مختلف سازماندهی شدند و در کلاسها و کارگاهها به رقابت پرداختند.
وی افزود: پس از ارائه توضیحات اولیه توسط استاد، دانشآموزان بهصورت گروهی فعالیت کردند و امتیاز کسب کردند؛ بهگونهای که میتوان این دوره را بهنوعی «لیگ فرماندهان واحد» دانست. در پایان نیز امتیازات گروهها جمعبندی و سه گروه برتر انتخاب شدند.
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه کربلا مازندران ادامه داد: در برنامههای ورزشی نیز تلاش شد فعالیتها با رویکرد تشکیلاتی برگزار شود و ورزشهای بومی و محلی مازندران بهصورت گروهی به دانشآموزان آموزش داده شود تا آنان در کنار مهارتهای ورزشی، کار جمعی و تشکیلاتی را نیز بهصورت عملی تجربه کنند.
شناسایی آسیب های مدرسه
وی از اجرای برنامه شناسایی آسیبهای مدرسه در این دوره خبر داد و گفت: از گروهها خواسته شد آسیبهای اصلی مدرسه خود را شناسایی کنند، یکی از مهمترین آسیبها را برگزینند و راهکارها و موانع پیشروی حل آن را ارائه دهند.
اسماعیلی افزود: دانشآموزان این موضوعات را در قالب روزنامه دیواری آماده کردند و در حضور دیگر گروهها به ارائه مطالب پرداختند. در این بخش نیز سه گروه برتر انتخاب شدند و در مراسم اختتامیه از آنان تقدیر شد.
وی همچنین از حضور ارزیابان در این دوره خبر داد و اظهار کرد: ارزیابان، دانشآموزان برتر را از نظر کنشگری، تفکر و نظم اردویی شناسایی کردند تا در ادامه، از ظرفیت آنان در برنامههای آموزشی و تربیتی سازمان بسیج دانشآموزی استفاده شود.
برگزاری انتخابات مجمع شورای اندیشهورز فاطمی دانشآموزی
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه کربلا مازندران با اشاره به برگزاری انتخابات مجمع شورای اندیشهورز فاطمی دانشآموزی استان مازندران در مراسم اختتامیه دوره، اظهار کرد: کاندیداهای این مجمع پیش از آغاز دوره مشخص شده بودند و در طول برگزاری دوره به معرفی و تبلیغ برنامههای خود پرداختند.
وی افزود: در مراسم اختتامیه، نامزدها دیدگاهها و برنامههای خود را ارائه کردند و پس از آن، انتخابات هیئترئیسه شورای فاطمی استان مازندران برگزار شد.
اسماعیلی ادامه داد: مجمع فاطمی، هیئت اندیشهورز دانشآموزان دختر استان است که اعضای آن میتوانند بهعنوان نخبگان بسیجی و مشاوران فرمانده سپاه کربلا، مدیرکل آموزش و پرورش و استاندار مازندران، در حوزههای مختلف نقشآفرینی کنند.
وی کشف استعدادها، فراهمکردن زمینه رشد نوجوانان و فرماندهان واحدهای مدارس و تقویت کنشگری و مطالبهگری فعالانه نوجوانان را از اهداف این مجمع برشمرد و گفت: مجمع فاطمی صرفاً تماشاگر نخواهد بود، بلکه از مرحله ایده تا اجرا نقشآفرینی میکند و بستری برای رشد فکری، اخلاقی، ذهنی و معنوی نوجوانان، بهویژه فرماندهان واحدها و اعضای شوراهای آنان، خواهد بود.
مسئول بسیج دانشآموزی سپاه کربلا مازندران از برنامهریزی برای برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی، مسابقات و چالشهایی با محورهای مختلف، از جمله حوزههای هنری، گویندگی و اجرا، خبر داد و افزود: در حوزه مطالبهگری و کنشگری نیز قرار است بهصورت ماهانه، جلساتی میان فرماندهان حوزهها، فرماندهان واحدها و اعضای شوراهای آنان برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسات، برنامههای تبیینی، تربیتی و تشکیلاتی به فرماندهان واحدها و اعضای شوراهای آنان آموزش داده خواهد شد تا مطالبهگری و کنشگری دانشآموزان در سطح شهرستانها و استان بهصورت مستمر ادامه پیدا کند.
در انتخابات هیئترئیسه مجمع شورای اندیشهورز فاطمی دانشآموزی استان مازندران، فرمانده واحد دبیرستان شاهد نوشهر بهعنوان نفر اول انتخاب شد.
مراسم اختتامیه دوره یاوران ولایت دانشآموزی استان مازندران با معرفی و تقدیر از گروههای برتر کارگاهها و فعالیتهای تشکیلاتی، معرفی دانشآموزان برتر و برگزاری انتخابات هیئترئیسه مجمع شورای اندیشهورز فاطمی دانشآموزی استان مازندران برگزار شد.
این دوره با هدف تقویت مهارتهای تربیتی، تشکیلاتی و کنشگری فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانشآموزی و فراهمکردن زمینه نقشآفرینی مؤثر آنان در محیط مدرسه و جامعه به پایان رسید.
نظر شما