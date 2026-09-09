انفجار نارنجک در شهرک اسلامیه مهران یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر نعمتی اظهار داشت:در پی تعقیب و گریز متهمان امنیتی در شهرک اسلامیه مهران یک نفر از متهمان کشته و ۲ ضابط قضایی مصدوم شدند.‌

وی بیان کرد: در این حادثه که صبح امروز روی داد پس از مراجعه ضابطان قضایی به منزل ۲ متهم در شهرک اسلامیه یکی از متهمان فرار کرد اما متهم دیگر دستگیر شد.

نعمتی بیان کرد: هنگام انتقال متهم به خودرو وی اقدام به انفجار یک قبضه نارنجک که همراه خود داشت کرد و باعث کشته شدن خود و مجروح شدن ۲ نفر از ماموران شد.

وی اضافه کرد: تلاش برای دستگیری متهم دیگر ادامه دارد و هم اکنون امنیت و آرامش در منطقه برقرار است.

نعمتی عنوان کرد: دستگیری این متهمان سابقه‌دار و مسلح مطالبه اهالی محل بود.