رشد تولید و فروش شرکت ملی صنایع مس در سال 88

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) ،‌ در 12 ماه سال گذشته میزان تولید مس کاتدی در این شرکت به 210 هزار و 254 تن رسید .

در همین حال بخش های استخراج ،‌ تولید کنسانتره ، صادرات و فروش داخلی با افزایش همراه بود طوری که 7. 95 میلیون تن مواد معدنی از معادن شرکت مس استخراج شد که این رقم مبین رشد 12 درصدی نسبت به برداشت سال 87 است .

علاوه بر این در سال 88 تولید کنسانتره مس نیز با افزایش 5 درصدی نسبت به برنامه تعریف شده ، به 880 هزار و 849 تن رسید .این میزان همچنین 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال ما قبل رشد از خود نشان می دهد.

از سوی دیگر شرکت ملی صنایع مس ایران 947.9 میلیون دلار انواع محصولات معدنی و مسی صادر کرد که این رقم نشان دهنده رشد 83 درصدی نسبت به صادرات سال 87 است .

شرکت ملی صنایع مس در سال 88 همچنین با ثبت رشد 12 درصدی در فروش داخلی توانست از مرز فروش 7 هزار و 370 میلیارد ریال عبور کند .

