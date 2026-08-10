به گزارش خبرنگار مهر، امیر صادقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک بهله‌عقاب آسیب دیده، پس از طی مراحل طولانی درمان در زیستگاه‌های شهرستان قاینات رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قاینات تصریح کرد: این پرنده شکاری که پیش‌تر از ناحیه پا و بال دچار شکستگی و نقص شده بود، به دلیل عدم توانایی در پرواز و شکار، تحت نظر تیم‌های متخصص قرار گرفته بود.

وی افزود: این پرنده پس از تیمار و مراقبت تویط دامپزشکان و محیط بانان و پس از دریافت تأییدیه نهایی از سوی تیم دامپزشکی مبنی بر بازیابی کامل توان حرکتی و سلامت جسمانی، در یکی از زیستگاه‌های مناسب و امن در شهرستان قاینات رهاسازی شد تا دوباره به چرخه حیات و نقش خود در اکوسیستم بازگردد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قاینات بیان کرد: که حفاظت از گونه‌های شکاری و پرندگان در معرض خطر، از وظایف این اداره در راستای حفظ تنوع زیستی منطقه است.

صادقی افزود: از تمامی شهروندان و فعالان محیط زیست خواست تا در حفظ زیستگاه‌های طبیعی منطقه با حفاظت محیط زیست همکاری کنند.