برگزاری دوره آموزشی فرزندپروری ویژه زنان شاغل کهگیلویه و بویراحمد

شهلا محمدحسینیگوشه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دوره آموزشی فرزند پروری ویژه زنان شاغل در استان، اظهار کرد: این دوره با هدف افزایش دانش و آگاهی زنان شاغل در راستای فرزندپروری و تربیت فرزند برگزار شده است.
سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه زنان شاغل دغدغههای بسیار زیادی داشته و دارای تعدد نقشها هستند، افزود: ممکن است در این دغدغهها و تنوع نقشها، آنچنان که باید در تربیت فرزند به عنوان یک سبک تربیتی دقت نشود.
محمدحسینیگوشه تأکید کرد: نه تنها زنان شاغل، بلکه همه نیاز دارند که هر از چند گاهی دانش خود را بهروزرسانی کنند، چرا که جامعه در حال تغییر و تحول است و تحولات اجتماعی به سرعت در حال طی شدن است و ما نیز نیاز داریم دانش خود را متناسب با این تغییرات افزایش دهیم.
وی بیان کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، قصههای زنانی که تحت نظارت یا حمایت این دستگاهها هستند نیز به مرور در سطح استان اجرا خواهد شد.
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