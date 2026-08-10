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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

برگزاری دوره آموزشی فرزندپروری ویژه زنان شاغل کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری دوره آموزشی فرزندپروری ویژه زنان شاغل کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری دوره آموزشی فرزندپروری ویژه زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد.

شهلا محمدحسینی‌گوشه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دوره آموزشی فرزند پروری ویژه زنان شاغل در استان، اظهار کرد: این دوره با هدف افزایش دانش و آگاهی زنان شاغل در راستای فرزندپروری و تربیت فرزند برگزار شده است.

سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه زنان شاغل دغدغه‌های بسیار زیادی داشته و دارای تعدد نقش‌ها هستند، افزود: ممکن است در این دغدغه‌ها و تنوع نقش‌ها، آن‌چنان که باید در تربیت فرزند به عنوان یک سبک تربیتی دقت نشود.

محمدحسینی‌گوشه تأکید کرد: نه تنها زنان شاغل، بلکه همه نیاز دارند که هر از چند گاهی دانش خود را به‌روزرسانی کنند، چرا که جامعه در حال تغییر و تحول است و تحولات اجتماعی به سرعت در حال طی شدن است و ما نیز نیاز داریم دانش خود را متناسب با این تغییرات افزایش دهیم.

وی بیان کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، قصه‌های زنانی که تحت نظارت یا حمایت این دستگاه‌ها هستند نیز به مرور در سطح استان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6912905

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