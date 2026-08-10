۶۶ درصد داوطلبان کنکور سیستان و بلوچستان زن هستند؛ جزئیات کنکور ۱۴۰۵

غلامرضا زمانیان، در گفتگو با خبرنگار مهر،از آمادگی کامل این استان برای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ خبر داد و جزئیات برگزاری این رقابت علمی را تشریح کرد.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اظهار داشت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان‌های خارجی برگزار می‌شود و تمامی ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش استان برای برگزاری مطلوب این آزمون به کار گرفته شده است.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: از هفته گذشته حوزه‌های امتحانی در سراسر استان آمادگی کامل خود را به دست آورده‌اند و از نظر امکانات، مسائل امنیتی و تدابیر حفاظتی، هیچ‌گونه نگرانی برای برگزاری آزمون از جنوب تا شمال استان وجود ندارد.

زمانیان با تشریح روند لجستیکی برگزاری آزمون گفت: عوامل اجرایی در تمامی دانشگاه‌ها و حوزه‌های امتحانی مستقر شده‌اند و سؤالات آزمون نیز در فضایی کاملاً امن و مطابق دستورالعمل‌های سازمان سنجش، به‌موقع به مخازن امن شهرستان‌های استان منتقل خواهد شد.

۵۳ هزار و ۶۹۹ داوطلب در آزمون سراسری استان

وی با اعلام آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار، ۵۳ هزار و ۶۹۹ داوطلب در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در سیستان و بلوچستان شرکت خواهند کرد که ۶۶ درصد آنان زن و ۳۴ درصد مرد هستند.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان ادامه داد: گروه علوم انسانی با ۲۶ هزار و ۹۰۶ داوطلب، بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص داده است. پس از آن، گروه علوم تجربی با ۱۵ هزار و ۵۸۰ نفر، هنر با ۶ هزار و ۲۲۸ نفر، زبان‌های خارجی با ۳ هزار و ۱۲ نفر و علوم ریاضی و فنی با یک هزار و ۹۷۳ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گفته زمانیان، شهرستان زاهدان بیشترین تعداد حوزه‌های امتحانی و شهرستان میرجاوه کمترین تعداد حوزه‌های امتحانی استان را در اختیار دارند.

بیشترین سهم زنان در گروه علوم تجربی

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان در گروه‌های مختلف آزمایشی گفت: در گروه علوم ریاضی و فنی، ۴۰ درصد داوطلبان زن و ۶۰ درصد مرد هستند.

زمانیان افزود: در گروه‌های علوم انسانی و هنر، سهم زنان ۶۷ درصد و سهم مردان ۳۳ درصد است. در گروه زبان‌های خارجی نیز ۶۴ درصد داوطلبان زن و ۳۶ درصد مرد هستند.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان ادامه داد: در گروه علوم تجربی، ۶۹ درصد داوطلبان زن و ۳۱ درصد مرد هستند که بیشترین اختلاف جنسیتی میان گروه‌های آزمایشی را نشان می‌دهد.

برگزاری آزمون در ۳۳ حوزه امتحانی

زمانیان درباره محل برگزاری آزمون نیز گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در مجموع در ۳۳ حوزه امتحانی در ۲۱ شهر استان برگزار می‌شود که این حوزه‌ها در پنج بخش آموزشی سازمان‌دهی شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۳۳ حوزه امتحانی، ۱۸ حوزه در واحدهای آموزش و پرورش، ۵ حوزه در دانشگاه‌ها و مجتمع‌های آموزش عالی، ۵ حوزه در دانشگاه پیام نور، ۳ حوزه در دانشگاه آزاد اسلامی و ۲ حوزه در دانشگاه‌های غیرانتفاعی مستقر هستند.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان با تأکید بر اجرای کامل دستورالعمل‌های سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در سیستان و بلوچستان در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد و تمامی عوامل اجرایی مطابق سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان سنجش عمل خواهند کرد.