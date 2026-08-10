ترافیک کرج زیر فشار رشد تردد و کمبود ظرفیت معابر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نیکوکار، رئیس پلیس راهور کرج، در برنامه ای رادیویی درباره الزام دریافت معاینه فنی برای تاکسی‌های فرسوده‌ای که قرار است از رده خارج شوند، اظهار کرد: تاکسی یا خودروی فرسوده‌ای که برای اسقاط خریداری شده، نیازی به اخذ معاینه فنی ندارد.



وی افزود: مالکان این خودروها باید به واحد شماره‌گذاری مراجعه کنند تا فرم‌های مربوط به خودروهای فرسوده و اوراقی را تکمیل کرده و مراحل قانونی انتقال برای اسقاط را طی کنند.



رئیس پلیس راهور کرج همچنین در واکنش به گلایه‌های شهروندان از صدای ناهنجار برخی موتورسیکلت‌ها و خودروهای دستکاری‌شده، گفت: برخورد با آلودگی صوتی و وسایل نقلیه‌ای که آرامش شهروندان را مختل می‌کنند، از طرح‌ها و اولویت‌های اصلی پلیس راهور کرج است.



نیکوکار بیان کرد: در سه ماهه تابستان، طرح‌های ویژه‌ای با همکاری انتظامی شهرستان کرج در نقاط مختلف شهر اجرا می‌شود و روزانه تعداد قابل توجهی از موتورسیکلت‌ها و خودروهای متخلف اعمال قانون می‌شوند.



وی با تأکید بر اینکه جریمه به تنهایی همیشه بازدارنده نیست، ادامه داد: در مواردی که خودرو یا موتورسیکلت با تغییر در اگزوز، نصب تجهیزات غیرمجاز یا دستکاری وضعیت ظاهری، موجب آلودگی صوتی و نارضایتی عمومی شود، علاوه بر اعمال قانون، وسیله نقلیه توقیف خواهد شد.



رئیس پلیس راهور کرج تصریح کرد: خودروهای توقیف‌شده تا زمان بازگرداندن شرایط فنی و ظاهری آن‌ها به حالت استاندارد، از پارکینگ ترخیص نمی‌شوند؛ چراکه برخورد با رفتارهایی که آسایش و سلامت روان شهروندان را تهدید می‌کند، خط قرمز پلیس راهور است.



نیکوکار با اشاره به درخواست‌های مردمی درباره دوربرگردان‌های محدوده خیابان آبان غربی و بلوار شمس، گفت: تخلفات رخ‌داده در این محدوده از سوی پلیس اعمال قانون می‌شود و نصب دوربین ثبت تخلف مکانیزه نیز در دست پیگیری است.



وی درباره ترافیک اطراف داروخانه هلال‌احمر در چهارراه طالقانی نیز اظهار کرد: این محدوده به دلیل مراجعه زیاد شهروندان و کمبود فضای پارک، در ساعات صبح با ترافیک روبه‌رو می‌شود و نیروهای پلیس راهور به‌صورت مستمر برای مدیریت و روان‌سازی تردد در محل حضور دارند.



رئیس پلیس راهور کرج در ادامه به وضعیت ترافیکی گلستان نهم عظیمیه پس از بهره‌برداری از آزادراه شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: با تکمیل اتصال‌های باقی‌مانده این آزادراه، به‌ویژه در محدوده پل یک، انتظار می‌رود بخشی از بار ترافیکی این منطقه کاهش یابد.



وی درباره تمدید گواهینامه شهروندان سالمند نیز گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ و انجام معاینات بینایی و پزشکی، برای تمدید گواهینامه اقدام کنند و تصمیم‌گیری درباره نوع گواهینامه، منوط به تأیید پزشک خواهد بود.



نیکوکار همچنین از اجرای طرح ویژه برخورد با توقف‌های دوبله، مورب و سد معبر در معابر کرج خبر داد و افزود: توقف‌های غیرمجاز، به‌ویژه مقابل مراکز خرید، واحدهای اغذیه‌فروشی و مراکز آموزشی، افزون بر ایجاد گره ترافیکی، زمینه‌ساز تصادفات نیز هستند.



وی گفت: طبق آمار مرکز کنترل ترافیک، میزان تردد در معابر کرج نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که ظرفیت معابر متناسب با این رشد نیست.



رئیس پلیس راهور کرج توسعه حمل‌ونقل عمومی، تقویت خطوط اتوبوسرانی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی را از ضرورت‌های مدیریت ترافیک کلانشهر کرج دانست و از شهروندان خواست مشکلات ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز را برای پیگیری به پلیس راهور اطلاع دهند.