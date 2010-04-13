به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: وضعیت برخورد با آزادیهای مذهبی در آذربایجان با فشارها و محدودیت حقوق انسانها در دوره شوروی سابق قابل مقایسه است.

وی با اشاره به برخورد یک بام و دو هوای باکو در مورد حقوق بشر گفت: اعتراض دولت باکو به تخریب مساجد و آثار فرهنگی و تاریخی متعددی از شیعیان در سرزمین‌های اشغال‌شده قره باغ توسط ارامنه ارمنستان را زمانی می توانستیم باور کنیم که دولت باکو خود به محو چنین آثاری اقدام نمی کرد.

وحید کاظم زاده با اشاره به اینکه دولت باکو با تخریب مساجد، قطع صدای اذان و مخالفت با سمبل ها، عزاداریها و نمادهای دینی ره به جایی نخواهد برد، افزود: ریشه های فرهنگی مردم آذربایجان دینی و اسلامی بوده و تاریخ نشان داده است که حضور حکومت ها و جریانات مختلف سیاسی در تغییر مشی مذهبی کشور و ملت آذربایجان خللی ایجاد نموده است.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه وضعیت برخورد با آزادیهای مذهبی در آذربایجان با فشارها و محدودیت حقوق انسانها در دوره شوروی سابق قابل مقایسه است، گفت: دولت باکو بایستی به اینگونه اقدامات خویش در نقض حقوق بشر در آذربایجان خاتمه دهد.

وی با اشاره به وضع بحرانی وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان و آزادیهای دینی در آذربایجان افزود: به رغم اینکه آذربایجان کشوری مسلمان است، متاسفانه در این اوخر اقدامات علیه دین اسلام در این کشور پایانی ندارند.

وحید کاظم زاده با اشاره به بسته شدن تعدادی از مساجد در این کشور، عدم ثبت قانونی بی دلیل بسیاری از تشکلهای دینی و بازداشت تعدادی از عزاداران در حادثه ۲۸ صفر و بی عدالتی های انجام شده در حق مسلمانان در مقایسه با یهودیان باکو گفت: دریافت کمتر میزان مبلغی که شهروندان مسلمان آذری در مقابل تخریب منازل خود از شهرداری باکو دریافت می کنند در مقایسه با مبلغ یهودیان این منطقه خود سئوال برانگیز است.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی تنها راه خروج از این وضعیت را در آذربایجان تغییر نگاهها و دیدگاهها نسبت به حقوق بشر و آزادی بیان دانست و افزود: گسترش گرایشات اسلامی در جمهوری آذربایجان در تحریک صهیونیست های باکو را نمی توان از نظر دور داشت.

وی با اشاره به اینکه دولت باکو در مجامع بین المللی بایستی جوابگوی نقض حقوق شیعیان این کشور باشد از برگزاری همایش بررسی ابعاد نقض حقوق شیعیان آذربایجان در روزهای پایانی فروردین در تبریز خبر داد.