نامه وزیر بهداشت به رحیمی برای جلوگیری از تخلف و تقلب علمی

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای از رحیمی معاون اول ریاست جمهوری درخواست کرد جهت توسعه فعالیت‌های اخلاق پزشکی و پیشگیری از تخلفات پژوهشی در سطح کشور این موضوع به کل جامعه علمی تعمیم یابد.

در بخشهایی از این نامه آمده است: جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهوری، با سلام و تحیات؛ وزارت بهداشت بر اساس رسالت خود و در راستای ارتقاء استانداردهای اخلاقی در پژوهش‌های علوم پزشکی اقدام به تاسیس کمیته های اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات تحقیقاتی کرده و در راستای ارتقای ظرفیتهای موجود اقدام به تاسیس مراکز تحقیقاتی اخلاق پزشکی کرده است. اینک بیش از یک دهه فعالیت حرفه ای با پذیرش این مسئولیت خطیر به تلاش خود ادامه می دهد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در سالهای اخیر به موازات ارتقای فعالیتهای علمی و پژوهشی کشور متاسفانه شاهد برخی بداخلاقی ها در اجرای طرح های تحقیقاتی و انتشارات علمی بوده ایم که از این میان می توان به داده سازی، سرقت علمی، عدم رعایت الزامات اخلاقی در طرحهای تحقیقاتی بر روی آزمودنی های انسانی اشاره کرد که با واکنش سریع مسئولان و تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی زمینه رفع نگرانی فراهم آمده است.

دکتر مرضیه وحیددستجردی در بخش دیگری از این نامه با اشاره به نگرانی جامعه علمی کشور در این زمینه یادآور شده است: با توجه به اینکه بسیاری از نگرانیها مختص وزارت بهداشت نبوده و نگرانی تمام جامعه علمی کشور است ضرورت دارد اولاً این موضوع در تمامی دانشگاهها و موسسات علمی دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گیرد و الزامات اخلاقی در اجرا و انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی به تمام مراکز علمی تسری یابد.

وزیر بهداشت در این نامه با اعلام آمادگی این وزارتخانه خاطرنشان کرده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمادگی خود را جهت استفاده از تمامی ظرفیتهای این سازمان در راستای توسعه‌ موضوع اخلاق پزشکی و الزامات اخلاقی در انتشارات علمی و نهادینه کردن آن در تمامی موسسات علمی و تحقیقاتی کشور و در اختیار گذاشتن تجارب دانشگاه‌های علوم پزشکی به سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعلام می کند.