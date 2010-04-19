قانون ارتقای بهره وری پرستاران باید هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده عصر دوشنبه همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار با حضور در بیمارستان امام خمینی ارومیه در جمع پرستاران این مرکز درمانی اظهار داشت: در جهت ارتقای سلامت جامعه باید این قانون در کمترین زمان ممکن اجرایی و عملیاتی شود.

وی در ادامه با اشاره به تاکید رئیس جمهور کشورمان در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه کشور بر پشتیبانی مجموعه دولت از اجرای قوانین مرتبط با جامعه پرستاری بیان داشت: این توجه ضمن اینکه در جهت قدردانی از زحمات شبانه روزی قشر زحمتکش جامعه پرستاری کشور نشان از نگاه ویژه دولت برای رفع مشکلات دیرینه پرستاران است.

جلال زاده با اهدای شاخه گل به پرستاران این بیمارستان به نمایندگی از پرستاران استان از زحمات و تلاشهای شبانه روزی این قشر در مداوای بیماران تقدیر کرد.

در ادامه تعدادی از پرستاران به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

هم اکنون نزدیک به سه هزار پرستار در واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان و همچنین 700 پرستار در مراکز درمانی بخش خصوصی استان فعالیت می کنند.