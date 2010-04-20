عطر فرانسوی حلال تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی مالزی، شرکت تولید کننده عطر " آتلیه" در مرکز صنایع عطر فرانسه در گراس واقع شده است و یک شرکت مالزیایی با این نام تأسیس کرده تا تولید عطر حلال در مالزی صورت گیرد.

هرمان پورتنر رئیس و مدیر عامل این شرکت اظهار داشت که شرکت تولید کننده عطر آتلیه تا کنون توانسته محصولات عطر حلال برای بازار جهانی در مالزی تولید کند.

یک خط تولید در شهر سری دامانسارا که محل شرکت تولید کننده این عطر در مالزی است نیز راه اندازی شده است. این شرکت از مالزی به عنوان قطبی برای مصرف کنندگان مسلمان سراسر دنیا استفاده خواهد کرد.

مصطفی عمر مدیر عامل این شرکت در مالزی از تولید این محصولات در مالزی و نزدیکی به جامعه اسلامی ابراز مسرت کرد و گفت: ما اکنون می توانیم عطری را با بهترین کیفیت در سطح کلاس جهانی که در فرانسه خلق و در مالزی تولید می شود، به تمام مسلمانان در سراسر جهان با قیمتهای مناسب ارائه کنیم.

وی اظهار داشت: این عطر، رایحه ای تازه، مدرن و به روز را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که تا کنون خلق نشده و با عطرهای حلال کنونی در بازار قابل مقایسه نیست. این عطر همچنین احساس امنیت استفاده از محصولات حلال تأیید شده حلال را برای مصرف کننده مسلمان به همراه خواهد داشت.

درحالی که نمایشگاه بین المللی حلال در مالزی از نظر محصولات و خدمات به یکی از بزرگترین نمایشگاه های دنیا تبدیل می شود، شرکت فرانسوی تولید کننده عطر در نظر دارد از مالزی به عنوان قطب جهانی عطر و محصولات آرایشی حلال استفاده کند.

نمایشگاه و همایش بین المللی حلال که ماه ژوئن ( تیرماه) در مالزی برگزار می شود دانشمندان، محققان، علما و شخصیتهای آکادمیک را برای بحث و تبادل نظر درباره نتایج جدید تحقیقات، تکنولوژیهای درحال ظهور و موضوعات و چالشهای صنایع جهانی حلال گردهم جمع می کند.