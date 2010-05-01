خلیج فارس مرکز تبادل فرهنگی جهان است

ایرج افشار سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، خلیج فارس را مرکز جهان و پر رونق ترین آبراهه جهان توصیف کرد و افزود: از روزگاران باستان با توجه به اسناد و مدارک موجود از جمله سنگ نبشته بابلی جزیره خارک ، شهر لیان در بوشهر و ده ها مکان دیگر نام این آبراهه مهم خلیج فارس می باشد.

وی افزود: خلیج فارس برای استعمارگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دلیل آن وجود ذخایر غنی نفتی است و همواره حضورشان به خلیج فارس وابسته بوده است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: به واسطه نفت و حضور استعمارگران طی دهه های گذشته این حوزه دستخوش تحولات زیادی شده است که مهم ترین آن ازیاد جمعیت، حضور اقوام گوناگون، اشتغال و ... می باشد که باعث افزایش ناپایداری در منطقه شده است.

ایرج افشار سیستانی گفت: ساختار جمعیتی خلیج فارس بالاخص عرب ها با چالش های بسیاری روبروست و تفاوت های اجتماعی ایجاد شده به سبب مدرن شدن قابل بررسی است.

وی بر نقش رسانه ها در تحولات خاورمیانه و خلیج فارس تاکید کرد و افزود: رسانه ها مهم ترین نقش را در شکل دهی اندیشه ها و تفکر ملت های منطقه دارد و این نیازمند همکاری بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس است.

افشار سیستانی تصریح کرد: اگر رسانه ها نتوانند خود را با تحولات ایجاد شده به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در خلیج فارس هماهنگ کنند دچار ایستادگی خواهند شد.

این پژوهشگر و ایرانشناس برجسته گفت: کشورهای عربی ترقی را بدون پیشرفت اجتماعی می خواهند اما با افزایش نفوذ غربی ها و شبکه های ماهواره ای زمینه های نابسامانی اجتماعی فراهم شده است.

وی تسط رسانه های بیگانگان در خلیج فارس را بسیار خطرناک دانست و گفت: رسانه ها نقش مهمی در ایجاد اختلافات قومی در منطقه دارند که نتیجه آن تهدید امنیت کشورها و ایجاد بحران های اجتماعی می باشد.