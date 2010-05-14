رقابت 60 کشتی گیر چهار وزن دوم جام شهید شیرودی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، کشتی گیران اوزان 60 ، 74 ، 96 و 120کیلوگرم شرکت کننده دراین رقابت ها شامگاه پنجشنبه بر روی باسکول رفتند و حریفان خود را در آخرین روز مسابقات شناختند.

در وزن کشی چهار وزن دوم 16 کشتی گیر در وزن 60 کیلوگرم، 17 کشتی گیر در وزن 74 کیلوگرم، 14 کشتی گیر دروزن 96 کیلوگرم و 13 کشتی گیر در وزن 120 کیلوگرم تا عصر امروز جمعه با یکدیگر رقابت می کنند.

درپایان روز نخست این پیکارها که 50 کشتی گیر سه وزن 55 و 66 و 84 کیلوگرم باهم رقابت کردند، نفرات برتر مشخص شد.

در وزن 55 کیلو گرم ، محمدحسن سلطانی از همدان با برتری برابر حسین مصطفی زاده از تهران به ترتیب عنوان قهرمانی این وزن را به خود اختصاص داد.

دراین وزن جواد دادشی و فرزاد عموزاده هر دو از تیم شهید شیرودی تنکابن مشترکا سوم شدند.

نشان طلای 66 کیلوگرم به سجاد محمدی ازکرمانشاه اعطا شد که در دو تایم محسن آقاجانی از تهران را مغلوب کرد و عباس رنجبر و کمیل فرزان هم در این وزن مشترکا به مقام سوم رسیدند.

در وزن 84 کیلوگرم ، علی اصغر بذری ملی پوش مازندرانی تیم تنکابن با پیروزی دلچسب برابر میثم مصطفی جوکار از همدان دیگر ملی پوش این وزن کشتی کشور نشان طلا را برگردن آویخت.

اسماعیل نجاتیان و علی رجب زاده هر دو از خراسان رضوی در این وزن به طورمشترک در جای سوم قرار گرفتند.

به نفرات اول تا سوم سه وزن نخست به ترتیب هزار دلاربه نفر نخست ، 600 دلار به نفر دوم و 400 دلاربه نفر سوم اهدا شد.

مسابقات کشتی بین المللی جام شهید شیرودی از روز گذشته با رقابت بیش از 100 کشتی گیر در قالب دو تیم خارجی داغستان و ارمنستان و 12 تیم داخلی در سالن سه هزار نفری امام رضا (ع) تنکابن آغاز شده و هم اکنون نیز در حال برگزاری است.