به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای پیش روی خود قرار دارد و وحید شمسایی باید در فاصلهای کوتاه تصمیم مهمی درباره بازیکنانی بگیرد که قرار است در ادامه مسیر تیم ملی را همراهی کنند. سرمربی تیم ملی در شرایطی رقابتهای لیگ برتر را زیر نظر دارد که هفته سوم که روز جمعه برگزار خواهد شد، میتواند نقش مهمی در آخرین ارزیابیهای او از بازیکنان داشته باشد.
تیم ملی فوتسال ایران در آذرماه باید در بازیهای آسیایی داخل سالن عربستان به میدان برود. رقابتی که با حضور بخش قابل توجهی از قدرتهای فوتسال قاره آسیا برگزار خواهد شد و از همین حالا اهمیت ویژهای برای کادر فنی تیم ملی پیدا کرده است.
۳۰ نفر برای یک جایگاه محدود
بر اساس برنامه تیم ملی فهرست اولیه ایران برای حضور در بازیهای داخل سالن آسیا شامل ۳۰ بازیکن خواهد بود؛ نفراتی که در ادامه و طی اردوها و فیفادیهای پیش رو مورد ارزیابی قرار میگیرند تا در نهایت ۱۴ بازیکن برای حضور در رقابتهای عربستان انتخاب شوند.
این فاصله قابل توجه میان فهرست اولیه و لیست نهایی نشان میدهد که هیچ بازیکنی از حالا نمیتواند حضور خود را در ترکیب نهایی قطعی بداند. عملکرد بازیکنان در لیگ برتر، شرایط فنی آنها و نظر کادر فنی در اردوهای پیش رو میتواند معادلات انتخاب شمسایی را تغییر دهد.
هفته سوم لیگ آخرین فرصت برای دیده شدن
در چنین شرایطی هفته سوم لیگ برتر فوتسال اهمیت بیشتری برای بازیکنان مدعی حضور در تیم ملی پیدا کرده است. شمسایی و دستیارانش در هفتههای ابتدایی عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشتهاند و حالا سومین هفته میتواند آخرین فرصت جدی برای بسیاری از سالنیبازان باشد تا نظر کادر فنی را به خود جلب کنند.
این موضوع بهخصوص برای بازیکنانی اهمیت دارد که هنوز جایگاه ثابتی در تیم ملی ندارند یا برای قرار گرفتن در فهرست نهایی با رقبای سرسختی مواجه هستند. در مقابل ملیپوشان باتجربه نیز نمیتوانند صرفاً به سابقه خود تکیه کنند و عملکردشان در هفتههای ابتدایی لیگ میتواند در تصمیم نهایی کادر فنی اثرگذار باشد.
رقابتی که جای اشتباه باقی نمیگذارد
شمسایی برای انتخاب بازیکنان تیم ملی با یک رقابت فشرده روبهرو است چرا که از یک سو باید به بازیکنان باتجربه و مهرههای امتحانپسداده اعتماد کند و از سوی دیگر عملکرد بازیکنان آماده لیگ را نادیده نگیرد.
در چنین شرایطی درخشش در هفته سوم میتواند برای برخی بازیکنان به یک امتیاز مهم تبدیل شود اما برای برخی دیگر یک نمایش ضعیف ممکن است آنها را از فهرست اولیه دور کند. به همین دلیل مسابقات این هفته برای بسیاری از بازیکنان لیگ برتری فراتر از یک بازی معمولی خواهد بود.
آزمون بزرگ در عربستان
ایران در بازیهای آسیایی عربستان با رقبایی روبهرو خواهد شد که بخش مهمی از قدرت فوتسال قاره را تشکیل میدهند. ژاپن، تایلند، قزاقستان، افغانستان، اندونزی، ویتنام، عربستان صعودی و ازبکستان از جمله تیمهای حاضر در این رقابتها هستند و همین مسئله اهمیت انتخاب بهترین نفرات برای تیم ملی ایران را دوچندان میکند.
در شرایطی که فاصله تا این رقابتها چندان زیاد نیست شمسایی باید از میان جمعی از بازیکنان آماده ترکیبی را انتخاب کند که بتواند در برابر مدعیان آسیایی بهترین عملکرد را داشته باشد. بنابراین هفته سوم لیگ برتر میتواند یکی از آخرین ایستگاههای مهم برای بازیکنانی باشد که هنوز میخواهند خود را به کادر فنی تیم ملی تحمیل کنند.
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