نهضت حدیث پژوهی نیازمند به روز رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت‌الاسلام محمد الهی خراسانی شامگاه دوشنبه در نشست خبری سومین همایش عرصه‌ها و روش‌های حدیث ‌پژوهی دفتر تبلیغات خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی است، افزود: در آموزش‌های حوزوی حدیث نیز مانند قرآن در سکوت حاشیه‌نشینی جایگاه راستین خود را از دست داده به گونه ای که به ویژه در حدیث هنوز بسیاری از قلمروها به عرصه تعلیم و تحقیق را نیافته است.

دبیر علمی سومین همایش عرصه‌ها و روش‌های حدیث ‌پژوهی با تاکید براینکه برای احیای جایگاه حدیث در حوزه های علمیه نمی توان از هم گامی و هم دوشی علوم حیث با معارف حدیث غافل بود،اظهارداشت: احیای جایگاه حدیث در تمدن اسلامی و جامعه ایمانی متوقف بر احیای جایگاه حدیث در حوزه‌های علمیه است.

وی افزود: تا حدیث و علوم و معارف حدیثی جایگاه شایسته خود را در حوزه های علمیه نیابد، توجه به آن در سطوح جامعه اسلامی رخ نمی دهد.

الهی خراسانی تاکید کرد: اگر حوزه های علمیه، فضلا وطلاب فراتر از میزان محدودی که در واقع در دروس متداول حوزوی به احادیث می پردازند،رویکرد ویژه ای به دانش ها و مهارت های علوم حدیثی داشته باشند، جایگاه احادیث و کلمات نورانی معصومان در جامعه نیز احیاء خواهد شد.

دبیر حلقه علمی حدیث دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حالی که طی سال‌های پس از انقلاب هنوز توجه شایسته و بایسته ای به میراث علمی و معنوی اهل بیت (ع) صورت نگرفته است.

الهی خراسانی در خصوص ضرورت های مطالعات حدیثی معاصر، تصریح کرد: تطبیق و جداسازی سره از ناسر، تطبیق یا نسبت یابی حدیث با کلام الهی، شرح و بسط عالمانه و محققانه، پردازش علم رجال و بررسی سیر تاریخی صدور حدیث از جمله ضرورت های مطالعات حدیثی معاصر است.

وی هدف از خواندن دروس گوناگون طی سال های متمادی در حوزه های علمیه را استنباط دینی در حوزه های مختلف عقاید، احکام و اخلاق از قرآن و روایات دانست و گفت: همه این دروس ابزارهایی برای شناخت بیشتر و بهتر آیات قرآن و روایات معصومین هستند اما به نظر می رسد مقداری ابزارها، عرصه را برای مقصد، هدف و غایت تنگ کرده است و گاهی آنچنان غرق درمقدمات وعلوم ابزاری می شویم که از مقصد اصلی غافل می مانیم.

دبیر علمی سومین همایش عرصه ها و روش های حدیث پژوهی همچنین در خصوص موسسه دارالحدیث اظهارداشت: موسسه دارالحدیث تنها موسسه ای است که در جهان تشیع به پژوهش در علوم حدیث می پردازد اما تحقیق در روایات نباید منحصر به موسسات علمی و پژوهشی خاص باشد بلکه بدنه حوزه های علمیه باید درگیر کار با روایات در حوزه های گوناگون عقاید اخلاق و احکام باشد.