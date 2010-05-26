مدیران جدید شرکت آبفا خراسان رضوی و مشهد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: خدمت در پهنه نظام مقدس جمهوری اسلامی در هر سمت و مسئولیتی که باشد افتخار است و بعد از فرایضی که خداوند مقرر فرموده خدمتی بالاتر از خدمت به مردم نیست.

استاندار خراسان رضوی افزود: با توجه به ورود سالانه بیش از 25 میلیون نفر زائر به مشهد بحث تامین آب این کلانشهر یک مسئله جدی است که مدیران استان تاکنون با موفقیت آن را پشت سر گذاشته اند.

وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی و تراکم جمعیت و همچنین افت آبهای زیرزمینی، آبرسانی به اقصی نقاط استان و استفاده بهینه و صحیح از آن باید در دستور کار مدیران جدید آب و فاضلاب استان قرار گیرد.

صلاحی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امسال به نام سال همت مضاعف، کار مضاعف نام گذاری شده است باید تمامی همت خود را در راستای تامین نیازهای روستاییان و انتقال آب شرب سالم به مناطق روستایی صرف کنیم.

در این مراسم محمد طاهری به عنوان مدیرعامل جدید آب و فاضلاب خراسان رضوی و سید حسن شاه عالمی به عنوان مدیر آب و فاضلاب مشهد معرفی شدند.

مهدی جمشیدی مدیرعامل سابق آب و فاضلاب خراسان رضوی به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور و محمد پرورش مدیرعامل سابق آب و فاضلاب مشهد به عنوان مدیر آب و فاضلاب شهر تهران معرفی شدند.

