پیشنهاد برگزاری «هفته ملی اسب و فرهنگ ترکمن» در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشاهی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مجموعه سوارکاری گنبدکاووس اظهار کرد: اسب ترکمن تنها یک ظرفیت ورزشی نیست و نباید معرفی آن صرفاً به برگزاری کورس محدود شود، بلکه باید مجموعه‌ای از ارزش‌ها و ظرفیت‌های منطقه در کنار این رویداد قرار گیرد.

وی افزود: میراث ملموس و ناملموس، آیین‌ها و فرهنگ ترکمن، صنایع‌دستی، خوراک و غذا، موسیقی، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در قالب یک محصول گردشگری واحد معرفی شوند.

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز کشور با اشاره به ظرفیت تالاب‌های گلستان در حوزه پرنده‌نگری و طبیعت‌گردی گفت: هم‌افزایی میان ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و طبیعی می‌تواند مسیر تازه‌ای در گردشگری گنبدکاووس و استان گلستان ایجاد کند.

جهانشاهی ادامه داد: گلستان را می‌توان معدنی از ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی دانست که باید این ظرفیت‌ها را استخراج و به محصولات قابل عرضه در بازار گردشگری تبدیل کرد؛ در این مسیر، موضوعاتی مانند بسته‌بندی محصولات بومی، ایجاد کافه‌فروشگاه‌های کوچک و تقویت زیرساخت‌های اقامتی نیز اهمیت دارد.

وی از پیگیری برای ثبت «هفته ملی اسب و فرهنگ ترکمن» در تقویم رویدادهای ملی ایران خبر داد و گفت: تلاش می‌شود پرونده این رویداد تا پایان مهرماه ارائه و زمینه برگزاری آن به عنوان یک رویداد ملی گردشگری فراهم شود.

جهانشاهی خاطرنشان کرد: هدف این است که ظرفیت‌های مختلف استان و شهرستان در کنار یکدیگر قرار گرفته و در قالب یک محصول گردشگری جذاب، قابلیت عرضه در بازار گردشگری داخلی و خارجی را پیدا کنند.