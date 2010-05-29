مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به علت گرانی ماده روان گردان شیشه در کشورهای جنوب شرقی آسیا برخی اقدام به حمل آن از ایران به این کشورها می کنند که این مسئله موجب اهانت به مسافران ایرانی در فرودگاههای این کشورها شده است.

وی با طرح این سئوال که چرا قیمت ماده مخدر شیشه از سال گذشته تاکنون 85 درصد ارزانتر شده ادامه داد: با توجه به گسترش تولید و مصرف مواد روان گردان مخدر مانند شیشه و کراک، ناتو فرهنگی از طریق مافیای مواد مخدر اقدام به تولید گسترده شیشه در کشور کرده و قصد دارد با هجوم به جوانان اهداف شوم خود را اجرا کند.

این آسیب شناس تصریح کرد: متاسفانه به علت نقض و ضعف قوانین مجازات تولید و عرضه شیشه، قاچاقچیان و تولیدکنندگان این ماده به مجازات اصلی خود نمی رسند و از این رو هر روز بر تعداد آنها و مصرف کنندگان این ماده خانمان برانداز افزوده می شود.

وی گفت: طبق آمار نیروی انتظامی هر روز 46 نفر در ارتباط با شیشه دستگیر می شوند. سال گذشته قیمت شیشه هر کیلو 120 میلیون تومان بود که در حال حاضر به حدود 10 میلیون کاهش یافته است.

ابهری با بیان این که ماده مخدر کراک و شیشه را در فضای 6 متری آشپزخانه نیز می توان تولید کرد، افزود: روند افزایش تولید و مصرف شیشه به حدی است که در سال 86، 42 کیلوگرم شیشه، در سال 87، 265 کیلوگرم در سال 88، 951 کیلوگرم و در 45 روز اول امسال 251 کیلوگرم شیشه توسط ماموران نیروی انتظامی کشف شده است.

به گفته وی، تشدید مجازات تولید کننده ها و مصرف کننده ها، اطلاع رسانی و آموزش خانواده ها و جوانان به ویژه از طریق صدا و سیما اصلی ترین اهرمهای مبارزه با گسترش این ماده کشنده است.

این استاد دانشگاه گفت: توهم، اشتباهات مغری در تفکر، تصورات ذهنی غلط در شناسایی افراد، بالا رفتن ضربان قلب، افزایش فشاهای مغری و خطر سکته های قلبی و مغزی در کنار بیماریهای روانی مانند بدگمانی شک و قتلهای مربوط به این گونه آسیبهای روحی اصلی ترین عوارض استفاده از ماده مخدر شیشه است و ترویج استفاده برای لاغری و یا تمرکز، تبلیغاتی غلط از سوی دشمنان است.



