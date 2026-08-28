به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی صبح جمعه در آیین افتتاح مرکز مختلط توانبخشی و نگهداری شبانهروزی سالمندان «امام علی (ع)» در کازرون، سالمندی را نیازمند نگاهی فراتر از مراقبتهای اقامتی دانست و بر تغییر الگوی ارائه خدمات به این قشر تأکید کرد.
وی گفت: رویکرد سازمان بهزیستی در حوزه سالمندان باید از نگهداری صرف عبور کرده و به سمت توانبخشی، توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی حرکت کند.
مرکز سالمندان باید محل بازگشت توانمندیها باشد
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه یک مرکز سالمندان نباید صرفاً محلی برای اقامت افراد باشد، افزود: این مراکز باید بستری برای حفظ سلامت اجتماعی، تقویت توانمندیهای فردی و افزایش کیفیت زندگی سالمندان فراهم کنند.
حسینی ادامه داد: هدف این است که سالمندان در سالهای پایانی زندگی نیز از نشاط، ارتباط اجتماعی و فرصت بازگشت به فعالیتهای فردی و اجتماعی برخوردار باشند.
پیوند نسلها در «دستهای مهربان»
وی همچنین به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مرکز امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: اجرای طرح «دستهای مهربان» میتواند زمینه ارتباط بیشتر میان نسل جوان و سالمندان را فراهم کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: ایجاد این ارتباط میان نسلی علاوه بر تقویت روحیه سالمندان، میتواند حس تعلق اجتماعی آنان را افزایش داده و فضای مراکز نگهداری را از حالت صرفاً اقامتی خارج کند.
تأکید بر نقش خیران در توسعه خدمات سالمندی
حسینی با تقدیر از مشارکت خیران در ایجاد زیرساختهای اجتماعی و رفاهی بیان کرد: خیرانی که در مسیر رفع نیازهای واقعی جامعه وارد میدان میشوند، نقش مهمی در توسعه خدمات اجتماعی دارند.
وی افزود: سازمان بهزیستی نیز خود را متعهد میداند در زمینه تأمین مالی و ارائه خدمات مورد نیاز این مرکز، حمایتهای لازم را انجام دهد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از تلاشهای خیران در مسیر احداث این مجموعه قدردانی کرد و گفت: همراهی خیران در کنار ظرفیتهای سازمان بهزیستی میتواند این مرکز را به الگویی برای توسعه مراکز نوین توانبخشی سالمندان در منطقه تبدیل کند.
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