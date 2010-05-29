آذربایجان با سه تیم وارد لیگهای فوتبال کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، داریوش فاخری بعد از ظهر شنبه در نشست خبری افزود: این استان در فصل آینده یک تیم در لیگ برتر فوتسال و دو تیم نیز در لیگ دسته یک فوتبال کشور خواهد داشت.

وی گفت: توافقهای اولیه با تیم فوتسال لیگ برتری پوشینه بافت قزوین انجام شده و در مورد مبلغ خرید این تیم در حال مذاکره نهایی هستیم.

فاخری افزود: با چهار تیم لیگ دسته یک کشور نیز در حال مذاکره هستیم تا پس از پایان رقابتهای دسته یک و با توافق فدراسیون فوتبال یکی از این تیمها برای استان خریداری شود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر این استان تنها دارای یک تیم در رقابتهای دسته اول فوتبال کشور است که با نام سپاه ارومیه در این رقابتها حضور دارد.

فاخری همچنین با بیان برخی از مشکلات موجود در هیئتهای فوتبال شهرستانها در اختیار قرار دادن زمین چمن شهرستانها به هیئتهای فوتبال، برطرف کردن کمبود توپ و تور مناسب، وسایل کمک آموزشی ویژه این رشته و جزوات آموزشی و آموزش بهتر مربیان و داوران استان از جمله برنامه های هیأت فوتبال استان عنوان کرد.