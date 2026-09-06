به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، هژیر مهرافروز و تنبورنوازان «نسل خلیل» به همراه گروه پرفورمنس «جریان»، پس از چند ماه وقفه بار دیگر به صحنه تالار وحدت باز می‌گردند.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

«نسل خلیل» با رهبری هنری و موسیقایی هژیر مهرافروز و طراحی حرکت فائزه نوری در آبان و آذر ۱۴۰۴ روی صحنه رفت و در آن پروژه تلاش داشت با پیوند موسیقی تنبور و بنیان‌های معاصر نمایشی تجربه ای متفاوت و تازه را برای مخاطب هنر ایرانی رقم بزند.

پس از اتفاقات دی‌ماه و شرایطی که بعد از آن بر فضای فرهنگی و هنری کشور حاکم شد، فعالیت اجرایی گروه برای چند ماه متوقف ماند . اکنون پس از این وقفه «نسل خلیل» فعالیت صحنه‌ای خود را با اجرای تازه در تالار وحدت از سر می‌گیرد.

در این اجرا نیز همچون تجربه سال گذشته، موسیقی با زبان پرفورمنس همراه خواهد بود.

بازگشت «نسل خلیل» ادامه مسیری است که گروه در سال های قبل از این آغاز کرده است؛ روندی که تلاش دارد موسیقی تنبور و ریشه های فرهنگی و آئینی آن را کنار شعر، حرکت و بیان معاصر صحنه قرار دهد و امکان تازه ای برای مواجهه مخاطب امروز با این میراث موسیقایی فراهم کند.

کنسرت «نسل خلیل» به سرپرستی هژیر مهرافروز روز یکشنبه بیست و نهم شهریور در تالار وحدت تهران برگزار می شد و علاقه مندان برای خرید بلیت می توانند به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.