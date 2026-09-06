رقابت ۷۰ برگزیده در مرحله نهایی نخستین هکاتون کوانتومی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نگار اشعری، دبیر رویداد هکاتون کوانتومی «پلی‌هک»، در مرحله نهایی این رویداد اظهار کرد: «پلی‌هک» نخستین هکاتون کوانتومی کشور است که از ابتدای دی‌ماه آغاز شد و در طول حدود ۶ تا ۷ ماه، دوره‌های آموزشی مجازی آن برگزار شد.

وی افزود: در این مدت، هر هفته اساتیدی که پروژه‌های فعال در حوزه کوانتوم داشتند، در دوره‌های آموزشی حضور پیدا می‌کردند و شرکت‌کنندگان را با مقدمات فعالیت در این حوزه آشنا می‌کردند. همچنین دوره‌های فشرده آموزشی در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد و پس از آن آزمون‌هایی برای ارزیابی شرکت‌کنندگان انجام گرفت.

دبیر هکاتون کوانتومی «پلی‌هک» با بیان اینکه حدود ۸۰۰ نفر در این رویداد شرکت کردند، ادامه داد: در نهایت ۷۰ نفر از افرادی که بالاترین امتیاز را در آزمون‌ها کسب کردند، به مرحله نهایی راه یافتند.

دکتر اشعری گفت: شرکت‌کنندگان در مرحله نهایی در مدت ۱۸ ساعت روی ۱۰ چالش کار می‌کنند و در قالب ۱۰ گروه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این چالش‌ها توسط اساتیدی که در طول برگزاری دوره‌های آموزشی در این رویداد حضور داشتند، طراحی شده است.

وی با اشاره به محورهای نخستین دوره هکاتون کوانتومی «پلی‌هک» اظهار کرد: با توجه به اینکه قرار است «پلی‌هک» به صورت سالانه برگزار شود، موضوع نخستین دوره بیشتر حول محورهای یادگیری ماشین کوانتومی و شبیه‌سازی کوانتومی بوده و چالش‌ها نیز در همین زمینه‌ها طراحی شده‌اند.

دبیر هکاتون کوانتومی «پلی‌هک» درباره نحوه ارزیابی تیم‌ها در مرحله نهایی گفت: پس از پایان ۱۸ ساعت، راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌کنندگان در سه بخش کدنویسی، ارائه و کار تیمی مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می‌گیرد و در نهایت برندگان معرفی می‌شوند.

اشعری همچنین از برگزاری جلسات بارش فکری میان اساتید حاضر در این رویداد خبر داد و افزود: در یک پنل جداگانه، اساتیدی که چالش‌های این دوره را طراحی کرده‌اند، جلسات بارش فکری برگزار می‌کنند تا به طرح‌های مشترک دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز برای حمایت از طرح‌هایی که از این جلسات حاصل شود، اعلام آمادگی کرده است.

دبیرهکاتون کوانتومی «پلی‌هک» با اشاره به حامیان این رویداد گفت: حامی اصلی این برنامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم بوده است و پس از آن، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت ملی انفورماتیک، شاپرک و شرکت رایانه سیمرغ نیز به جمع حامیان این رویداد پیوستند.

اشعری هدف دیگر برگزاری این رویداد را گردهم آوردن فعالان حوزه فناوری کوانتومی عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم در این هکاتون خانواده بزرگی از فعالان حوزه فناوری کوانتومی را جمع کنیم. طی حدود ۹ ماه گذشته، دانشجویان و اساتید با یکدیگر در تعامل بوده‌اند و یک خانواده بزرگ در این حوزه شکل گرفته است.

وی با تأکید بر تلاش برای مشارکت فراگیر اساتید و دانشجویان در این رویداد اظهار کرد: با توجه به میزان حضور اساتید و دانشجویان، تلاش کردیم رویداد از گستردگی مناسبی برخوردار باشد و دانشگاه‌ها، استان‌ها، گروه‌های سنی و مقاطع تحصیلی مختلف در آن حضور داشته باشند.